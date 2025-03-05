ارتفاع أعداد حادث أسوان إلى 22 مصابا

ارتفع عدد المصابين في حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعى أسوان / القاهرة إلى 22 مصابا ، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطاراً بوقوع حادث بالطريق الزراعى بالقرب من الوحدة الصحية لنجع الديسة بقرية الأعقاب التابعة لمركز أسوان بين سيارتين ، وأسفر الحادث عن إصابة 22 شخصاً، تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث .

تعرض 10 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم سيارتين بمنطقة العقبة بمدينة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي مرفق إسعاف أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين، وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وتبين أن العدد المبدائي للمصابين حتي الآن 10 مصابين تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي ، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.

وكان قد تعرض 4 أشخاص للإصابة بطلق نارى نتيجة وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص استخدموا فيها الأسلحة النارية ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية بمركز إدفو شمال أسوان إخطاراً يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بقرية العطواني عند المنطقة الجبلية داخل القرية ، وتطورت المشاجرة بين الأشخاص حتى استخدموا فيها الأسلحة النارية، وتبادلوا الطلقات النارية على بعضهم البعض.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة 4 أشخاص فيما بينهم، وتم نقلهم إلى مستشفى النيل التخصصي بمدينة إدفو لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.