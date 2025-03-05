قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل إغلاق باب التقديم 11 مارس| تفاصيل وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025
ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 47.4 مليار دولار.. .. مدبولي: الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين إيرادات وموارد العملة الصعبة
نفسي أعمل عملية وأفتح عيني تاني.. محمد رمضان يحقق حلم الست العجوز
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
بشجع الزمالك| مصطفى غريب يستفز رامز جلال : لو راجل اتكلم
رامز ساخرا من مصطفى غريب: شكله تباع على تريلا.. ليلته سواد
نوبة ضحك هستيرية| مصطفى غريب عن رامز جلال: عملي قلق
الفنان مصطفى غريب ضحية مقلب رامز إيلون مصر الليلة.. تفاصيل
الاستقرار في الشرق الأوسط مرهون بحل عادل للقضية الفلسطينية وترجمة مقررات القمة العربية.. تفاصيل مؤتمر رئيس الوزراء الأسبوعي
مفاجأة.. محادثات أمريكية مع حماس بشأن الأسرى دون علم إسرائيل
وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا يؤكدون دعمهم لوقف إطلاق النار بغزة
بريطانيا وفرنسا وألمانيا: على إسرائيل الوفاء بالتزاماتها بتقديم المساعدات الإنسانية لغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: اهتمام كبير بتطوير صناعة الدواء في الشركات التابعة ورفع التصدير

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام
المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام
علياء فوزى

قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن وزارته تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير الشركات التابعة العاملة في قطاع الأدوية، وتحديث خطوط الإنتاج وتوسيع قدراتها، وزيادة الحصة السوقية، وإدخال تقنيات حديثة في عمليات التصنيع لضمان جودة الدواء وإضافة مستحضرات جديدة، باعتبار صناعة الدواء أحد أهم القطاعات الحيوية.

جاء ذلك جتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية،  لاعتماد نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2023-2024.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تواصل تقديم الدعم الكامل لمشروعات التطوير والتحديث لضمان تحسين كفاءة الإنتاج والمساهمة في توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مناسبة.

أوضح المهندس محمد شيمي، أهمية الالتزام بمعايير التصنيع الجيد (GMP)  وتطبيق أعلى معايير الجودة في كافة مراحل الإنتاج، مشيرا إلى ضرورة استمرار العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع وتعزيز قدرات البحث والابتكار، وتطوير المنتجات، والالتزام بالبرامج والجداول الزمنية المحددة للمشروعات، والاهتمام بتدريب الكوادر البشرية وتحسين بيئة العمل والصيانة الدورية والتوسع في التصدير للأسواق الخارجية.


نتائج أعمال

 وحققت الشركة القابضة للأدوية وشركاتها التابعة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، صافي ربح 777 مليون جنيه خلال العام المالى الماضي 2023-2024، بنمو 37% على أساس سنوي، وبلغت إجمالي صادرات بلغت نحو 650 مليون جنيه.

ويتبع القابضة للأدوية 9 شركات تابعة هى "النصر للكيماويات الدوائية، والعبوات الدوائية، والقاهرة للأدوية، والنيل للأدوية، والإسكندرية للأدوية، وممفيس للكيماويات، وتنمية الصناعات الكيماوية "سيد"، ومصر للمستحضرات الطبية، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية - إدكو"

وتتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها في مجال تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع وتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات والمعدات الطبية.

صادرات صناعة الدواء قطاع الأدوية وزير قطاع الأعمال العام الطاقة الإنتاجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

ضربة ثلاثية للزمالك.. الجهاز الطبي يكشف موقف المصابين بعد الانتصار على إنبي

محمد سامي - الفنان طارق لطفي

بعد تصريحاته الأخيرة.. محمد سامي يرد على طارق لطفي: كلامك مختلق وغير صحيح راجع نفسك

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025

سكن كل المصريين 5

كل ما تريد معرفته عن أسعار فائدة التمويل العقاري وموعد إعلان النتيجة لشقق "سكن كل المصريين 5"

المحكمة العمالية في محافظة جدة

مهندس مصري يحصل على تعويض ضخم في السعودية.. قصة الــ1.9 مليون ريال

أمطار

أمطار رعدية بالقاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد.. فيديو

صورة أرشيفية

التعليم تعلن حاجتها لـ25 ألف معلم لغة عربية 2025 |الشروط وخطوات التقديم

زكاة الفطر

قيمة زكاة الفطر 2025 وأفضل وقت لإخراجها

ترشيحاتنا

مازيراتي

مازيراتي تسجل رقما قياسيا عالميا بالسير 197 ميلًا بدون سائق

تطبيق مصحف مكتوب ومسموع 2025

على موبيلك في رمضان .. إليك أفضل تطبيق مصحف مكتوب ومسموع 2025

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| أفضل تطبيق قرآن وبدون انترنت و بإمكانيات خرافية.. هواتف جديدة من أوبو تغزو الأسواق

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق على السحور؟

البيض المسلوق على السحور
البيض المسلوق على السحور
البيض المسلوق على السحور

مسلسل كامل العدد الحلقة 6.. دينا الشربيني تتقمص دور ممرضة لزوجها شريف سلامة

دينا الشربيني وشريف سلامة
دينا الشربيني وشريف سلامة
دينا الشربيني وشريف سلامة

بـ3 مكوانات خبز الشاورما السوري الأصلي في البيت.. جربيه بأسهل طريقة

خبز الشاورما السوري الأصلي في البيت.. جربيه بأسهل طريقة وبدون مجهود
خبز الشاورما السوري الأصلي في البيت.. جربيه بأسهل طريقة وبدون مجهود
خبز الشاورما السوري الأصلي في البيت.. جربيه بأسهل طريقة وبدون مجهود

أخطاء شائعة قد تؤثر على صحتك ووزنك فى وجبة الإفطار في رمضان

أخطاء شائعة قد تؤثر على صحتك ووزنك فى وجبة الإفطار في رمضان
أخطاء شائعة قد تؤثر على صحتك ووزنك فى وجبة الإفطار في رمضان
أخطاء شائعة قد تؤثر على صحتك ووزنك فى وجبة الإفطار في رمضان

فيديو

قوات حرس الحدود تواصل نجاحاتها فى إحباط العديد من محاولات التهريب

قوات حرس الحدود تواصل نجاحاتها فى إحباط العديد من محاولات التهريب

عصام الحضري

أنا الهرم الرابع.. والتاريخ يشهد.. عصام الحضري يفتح النار على الجميع

محمد رمضان ورامز جلال

مقارنة ظالمة.. ماذا قال محمد رمضان عن رامز إيلون مصر

محى اسماعيل

متجوز بس مش عايشين مع بعض.. محيي إسماعيل يدلي بتصريحات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مشادة ترامب وزيلينسكي.. وقود حرب عالمية ثالثة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

المزيد