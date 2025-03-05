قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير من الأرصاد: استمرار فرص الأمطار غدا وتصل لحد السيول على هذه المناطق
13 نعشا.. تشييع جثامين سودانيين ضحايا حادث تصادم سيارتين بأسيوط
رسائل مدبولي: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية تاريخية.. وإشادة بموقف مصر في إعادة إعمار غزة
خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور ودفعها
محدش يخفف الهدوم.. تحذير جديد من الأرصاد عن حالة الطقس من الغد حتى 11 رمضان
كولر طالب لاعبيه بالصدارة.. موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقنوات الناقلة والتشكيل النهائي
الشناوي وربيعة.. تعرف على بدلاء الأهلي أمام طلائع الجيش
جمال شعبان: الخطر في انخفاض السكر أكبر من ارتفاعه
أشرف بن شرقي يقود هجوم الأهلي أمام طلائع الجيش
"الحسد".. سالي عبد السلام تكشف تفاصيل مرعبة عن إصابتها بالثعلبة
نوبة ضحك وإفيهات.. ماذا فعل مصطفى غريب في رامز إيلون مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات العربية الآن

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية
هاجر رزق

شهدت أسعار العملات العربية في مصر خلال تعاملات الأسبوع الجاري ارتفاعا مقابل الجنيه المصري. 

ونستعرض أسعار شراء وبيع العملات العربية ختام تعاملات اليوم الأربعاء 5 مارس 2025، في البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات.
أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء  
بلغ الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري  اليوم الأربعاء
سعر الشراء: 163.34جنيه.
سعر البيع:164.45 جنيه.
وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء:
سعر الشراء:132.88جنيه
سعر البيع :134.56 جنيه

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء:
سعر الشراء: 130.17جنيه.
سعر البيع: 131.74جنيه.

وسجل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري  اليوم الأربعاء:
سعر الشراء:70.87جنيه.
سعر البيع: 71.53 جنيه.
 


ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري  اليوم الأربعاء:
سعر الشراء: 13.76جنيه.
سعر البيع: 13.81جنيه.

وسجل الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري ا اليوم الأربعاء:
سعر الشراء: 13.44جنيه.
سعر البيع: 13.52 جنيه.

وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري  اليوم الأربعاء:
سعر الشراء: 12.84جنيه.
سعر البيع: 13.91جنيه.

وفي مارس 2024، حرر البنك المركزي المصري سعر صرف العملات الأجنبية وفقا لآلية العرض والطلب.

وتتصدر الدول العربية البلدان المستثمره في مصر، حيث تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الأول تليها المملكة العربية السعودية .

العملات العربية الدينار الكويتي الجنيه المصري الريال السعودي الريال القطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد سامي - الفنان طارق لطفي

بعد تصريحاته الأخيرة.. محمد سامي يرد على طارق لطفي: كلامك مختلق وغير صحيح راجع نفسك

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025

سكن كل المصريين 5

كل ما تريد معرفته عن أسعار فائدة التمويل العقاري وموعد إعلان النتيجة لشقق "سكن كل المصريين 5"

المحكمة العمالية في محافظة جدة

مهندس مصري يحصل على تعويض ضخم في السعودية.. قصة الــ1.9 مليون ريال

أمطار

أمطار رعدية بالقاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد.. فيديو

صورة أرشيفية

التعليم تعلن حاجتها لـ25 ألف معلم لغة عربية 2025 |الشروط وخطوات التقديم

زكاة الفطر

قيمة زكاة الفطر 2025 وأفضل وقت لإخراجها

محى اسماعيل

متجوز بس مش عايشين مع بعض.. محيي إسماعيل يدلي بتصريحات غريبة

ترشيحاتنا

احمد الجفالي

تطورات إصابة أحمد الجفالي.. وموعد عودته للمشاركة

بيراميدز

تعرف على تشكيل بيراميدز في مواجهة سيراميكا كليوباترا

محمود كهربا

كهربا في أحدث ظهور على انستجرام من طرابلس

بالصور

مسلسل حكيم باشا الحلقة 5.. خطف ابن مصطفى شعبان

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا

لخطورتها على المواطنين والأطفال.. حملات موسعة لمصادرة الألعاب النارية بالشرقية

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة جديدة لعمل الكنافة فى رمضان لعام 2025

طريقة جديدة لعمل الكنافة فى رمضان لعام ٢٠٢٥
طريقة جديدة لعمل الكنافة فى رمضان لعام ٢٠٢٥
طريقة جديدة لعمل الكنافة فى رمضان لعام ٢٠٢٥

سر النكهة المثالية.. طريقة تحضير السمك المشوي على الفحم و في الفرن بخطوات بسيطة

سمك مشوي على الفحم او الفرن
سمك مشوي على الفحم او الفرن
سمك مشوي على الفحم او الفرن

فيديو

بدرية طلبة

بدرية طلبة تكشف أسرار زفاف ابنتها وتعلق على علاقتها بأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

بيج رامى

فلست لمدة 3 سنوات.. قصة رحلة صعود وسقوط بيج رامي

فريدة سيف النصر

بعد الـ60 مش فرض.. فريدة سيف النصر تكشف عن رأيها في الحجاب

قوات حرس الحدود تواصل نجاحاتها فى إحباط العديد من محاولات التهريب

قوات حرس الحدود تواصل نجاحاتها فى إحباط العديد من محاولات التهريب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

المزيد