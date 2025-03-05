وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات العربية الآن

شهدت أسعار العملات العربية في مصر خلال تعاملات الأسبوع الجاري ارتفاعا مقابل الجنيه المصري.

ونستعرض أسعار شراء وبيع العملات العربية ختام تعاملات اليوم الأربعاء 5 مارس 2025، في البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء

بلغ الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء

سعر الشراء: 163.34جنيه.

سعر البيع:164.45 جنيه.

وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء:132.88جنيه

سعر البيع :134.56 جنيه

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 130.17جنيه.

سعر البيع: 131.74جنيه.

وسجل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء:70.87جنيه.

سعر البيع: 71.53 جنيه.





ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 13.76جنيه.

سعر البيع: 13.81جنيه.

وسجل الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري ا اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 13.44جنيه.

سعر البيع: 13.52 جنيه.

وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.84جنيه.

سعر البيع: 13.91جنيه.

وفي مارس 2024، حرر البنك المركزي المصري سعر صرف العملات الأجنبية وفقا لآلية العرض والطلب.

وتتصدر الدول العربية البلدان المستثمره في مصر، حيث تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الأول تليها المملكة العربية السعودية .