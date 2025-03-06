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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أفضل تطبيقات مواقيت الصلاة للآيفون والأندرويد 2025

أفضل تطبيقات مواقيت الصلاة لآيفون وأندرويد 2025
أفضل تطبيقات مواقيت الصلاة لآيفون وأندرويد 2025
شيماء عبد المنعم

تتميز أفضل تطبيقات مواقيت الصلاة لآيفون وأندرويد 2025، بمجموعة من الخصائص التي تجعلها ضرورية للمسلمين في حياتهم اليومية. 

تعتمد أفضل تطبيقات مواقيت الصلاة لآيفون وأندرويد 2025، على تقنيات متقدمة لحساب أوقات الصلاة بدقة، مما يضمن للمستخدمين معرفة مواعيد الصلاة وفقا لموقعهم الجغرافي سواء في المنزل أو أثناء السفر مما يسهل عليه التذكر وأداء الصلاة في الوقت المناسب.

أفضل تطبيقات مواقيت الصلاة لآيفون وأندرويد 2025

بالإضافة إلى مواقيت الصلاة، تشمل العديد من التطبيقات ميزات إضافية مثل تحديد اتجاه القبلة، باستخدام نظام تحديد المواقع الجغرافية، في هذا المقال، نقدم لكم أفضل تطبيقات مواقيت الصلاة لآيفون وأندرويد 2025.

1. تطبيق صلاة - Prayer Times: 

يعد من أبرز الخيارات المتاحة للمسلمين بفضل دقته العالية في حساب أوقات الصلاة، يعتمد التطبيق على تقنيات حديثة لتحليل موقع المستخدم ويعرض أوقات الصلاة بدقة حسب الموقع الجغرافي. 

كما يوفر التطبيق إشعارات تذكيرية قبل كل صلاة، بالإضافة إلى إمكانية تحديد المساجد القريبة منك عبر الخريطة، مما يسهل العثور على أماكن الصلاة في أي مكان، يتميز التطبيق بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام، مما يجعله مثاليا للمستخدمين الذين يبحثون عن تطبيق بسيط وفعال.

تطبيق Prayer Times

2. تطبيق Al-Moazin:

 يعد من التطبيقات الشاملة التي تجمع بين دقة الحسابات وواجهة الاستخدام المتطورة، يوفر التطبيق مواقيت الصلاة مع إمكانية اختيار مذهب المستخدم لعرض الأوقات حسب الحسابات الفقهية الخاصة به. كما يتضمن تقويما هجريا يعرض التواريخ والمناسبات الدينية الهامة، ميزة تحديد القبلة وأدوات الأذكار اليومية تجعل من Al-Moazin تطبيقا كاملا يلبي جميع احتياجات المستخدمين الدينية.

تطبيق Al-Moazin

3. تطبيق Muslim Pro:

من أبرز التطبيقات الأخرى في هذا المجال هو Muslim Pro الذي يتمتع بميزات شاملة تتعدى مجرد عرض أوقات الصلاة، إلى جانب توفير مواقيت الصلاة بناء على موقع المستخدم، يقدم التطبيق نسخة من القرآن الكريم مع الترجمة، مما يسهل على المستخدمين قراءته وفهم معانيه. 

كما يحتوي على أذكار يومية ودعاء، ويقدم تنبيهات صوتية بأصوات المؤذنين المعروفين يتضمن Muslim Pro أيضا خرائط المساجد القريبة، ما يسهل للمستخدمين إيجاد أماكن الصلاة أثناء التنقل، ويعتبر هذا التطبيق خيارا مثاليا لأولئك الذين يريدون تطبيقا يشمل جميع احتياجاتهم الدينية.

Muslim Pro

4. تطبيق Athan:

يتميز Athan بتقديم أوقات الصلاة بناء على حسابات دقيقة تعتمد على الموقع الجغرافي للمستخدم، كما يقدم التطبيق ميزة تحديد القبلة باستخدام تقنية تحديد المواقع الجغرافية، مما يسهل على المستخدم معرفة الاتجاه الصحيح في أي مكان. 

يتيح التطبيق أيضا للمستخدم اختيار طريقة الحساب التي يفضلها وفقا للمذهب الذي يتبعه، سواء كان المذهب الشافعي أو المالكي أو غيره، من خلال واجهته المتطورة، يوفر Athan تجربة مستخدم ممتازة تتضمن إشعارات التنبيه بالأذان والمناسبات الدينية.

تطبيق Athan

5. تطبيق iPray:

إذا كنت تبحث عن تطبيق بسيط وسهل الاستخدام، فإن iPray يعتبر من الخيارات المثالية، يتميز هذا التطبيق بواجهة أنيقة وسهلة للغاية، مما يجعله مناسبا للمستخدمين الذين يريدون تطبيقا فعالا دون تعقيدات، يقدم iPray أوقات الصلاة بناء على الموقع الجغرافي بشكل دقيق، ويشمل خيارات متنوعة لتخصيص الإشعارات والتذكيرات، بالإضافة إلى ذلك، يتمتع التطبيق بإمكانية تحديد القبلة بناء على الموقع الحالي.

تطبيق iPray
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