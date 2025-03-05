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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«اسمعي دقاته.. احمي حياته»| قافلة طبية لفحص الفلسطينيين وبروتوكول لدعم صحة الأمهات والأجنة بالقليوبية

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

تفقد الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وبرفقته الدكتورة أميمة عباس، مدير عام الطب العلاجي، أعمال القافلة العلاجية المجانية المقامة بروضة العبور للكشف الطبي على الأشقاء الفلسطينيين.

وقال وكيل الوزارة إن القافلة تستمر حتى غدٍ الخميس، حيث تم الكشف على 380 حالة في اليوم الأول، و550 حالة في اليوم الثاني.

وتضم القافلة العديد من التخصصات الطبية، منها: الباطنة، النساء والتوليد، الجراحة، الأطفال، الجلدية، الرمد، وعيادة القلب، بالإضافة إلى المعمل والأشعة التشخيصية.

من ناحية أخرى، شهد الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مؤسسة الجود الخيرية ومستشفى الناس، بحضور حاتم الملا، المدير التنفيذي لمستشفى الناس، والدكتور شعبان ورده، مدير العلاج الحر، وأسامة أبو عامر، مدير عام الوقائي، والدكتور ولاء أحمد، مدير إدارة المتابعة بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية.

وذلك تحت شعار «اسمعي دقاته.. احمي حياته» في إطار تقديم الخدمات الصحية على مستوى عالٍ من الكفاءة والجودة، والسعي إلى رفع مستوى الخدمة الصحية، وتيسير حصول المواطنين عليها.

ويهدف البروتوكول إلى تقديم مجموعة من الأنشطة الخيرية والخدمات بالجودة المطلوبة، واكتشاف الأمراض الخلقية بالقلب قبل الولادة، من خلال استقبال الأمهات الحوامل في عيادات مستشفى الناس، حيث يتم تقديم خدمات تقييم طبي للأمهات الحوامل عن طريق فحص قلب الجنين باستخدام أحدث التقنيات الطبية.

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