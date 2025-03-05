13 نعشا.. تشييع جثامين سودانيين ضحايا حادث تصادم سيارتين بأسيوط

شيع المئات من الأهالي والعشرات من الجالية السودانية بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، جثامين 13 شخصًا من ضحايا حادث تصادم بين سيارة نقل "تريلا" وأخرى ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم.

خيم الحزن على أقارب الضحايا السودانيين، حزنًا على الضحايا وحمل المشيعون 13 نعشًا للصلاة عليهم بداخل مسجد البلقي بمدينة أسيوط، بعد استلامهم من مشرحة مستشفى الإيمان العام وأسيوط العام، وتشييعهم إلى مثواهم الأخير في مقابر بمحافظة أسيوط.

ولقي 13 شخصًا مصرعهم، وأصيب اثنان آخران، الإثنين الماضي ، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل "تريلا" على الطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم في أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد ورود بلاغ من أحد السيارات المارة بالطريق الصحراوي الغربي بوقوع حادث تصادم بالقرب من مصنع الاسمنت بطريق أسيوط / أسوان الصحراوي الغربي بناحية مركز الغنايم ووجود وفيات ومصابين.

انتقل إلى موقع الحادث اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط وقيادات مديرية الأمن والحماية المدنية وأحمد ثابت رئيس مركز ومدينة الغنايم ودفعت هيئة الإسعاف بـ 12 سيارة إسعاف لموقع البلاغ .

وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ميكروباص رقم 5783 ص ب ص وسيارة نقل تريلا رقم 7896 هـ هـ س .

وأسفر الحادث عن مصرع 13 راكبا من مستقلي السيارة الميكروباص وهم "محمد أحمد علي محمد الصديق، 54 عاما، ومهند عادل إبراهيم عبد الرحمن، 55 عاما، وعبد الرحمن عبد المنعم بركات، 50 عاما، وهاني عثمان إبراهيم حاج أحمد، 33 عاما، ومجيتي أحمد علي محمد، 33 عاما،

وملاك علي محمد أحمد، 33 عاما، وتسنيم عادل إبراهيم عبد الرحمن، 25 عاما، وعبد المنعم بركات أحمد علي، 68 عاما ومجاهد الفاتح الدين فرح، 45 عاما، ومهيلم عادل إبراهيم عبد الرحمن، 35 عاما ومحمد عبد الرحيم محمد، 25 عاما، وإشهاد محمد أحمد الحاج، 65 عاما، وياسر حسان محمد عبد الله، 27 عاما" سودانيي الجنسية ومصريين وإصابة 3 آخرين .

وتم نقل 8 جثث الى مشرحة مستشفى الايمان العام و 5 جثث الى مشرحة مستشفى أسيوط العام ونقل المصابين الى مستشفى أسيوط الجامعي .

وكشفت التحريات الأولية عن أنه أثناء سير السيارة الميكروباص قادمة من محافظة أسوان متجهة إلى محافظة القاهرة، فوجئ قائدها بالسيارة النقل " تريلا" تسير عكس الاتجاه في الاتجاه المواجه للسيارة الميكروباص ما تسبب في الاصطدام .

وتحفظ ضباط مباحث مركز شرطة الغنايم على قائد السيارة النقل " التريلا " للعرض على النيابة .