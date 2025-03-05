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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المشدد 6 سنوات لـ شقيقين لاتجارهما في المواد المخدرة بأسيوط

الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط _ صورة أرشيفية
الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط _ صورة أرشيفية
إيهاب عمر

عاقبت الدائرة الحادية عشرة، بمحكمة جنايات أسيوط، شقيقين بالسجن المشدد  6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجارهما في المواد المخدرة كما عاقبت احدهما بالحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه لحيازته سلاحا ابيض بمدينة أسيوط.


صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة و عضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة و علاء الدين سيد عبد المالك عضو المحكمة، وأمانة سر عادل أبوالريش و زكريا حافظ.


تعود وقائع القضية رقم 16654 لسنة 2024 جنايات ثان أسيوط، إلى ورود معلومات للرائد عدنان أبوعقرب مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة وسط الصعيد بأسيوط، تفيد قيام " أحمد . م . ع " 41 عاما والسابق اتهامه في 18 قضية متنوعة بالاتجار في المواد المخدرة ويمارس نشاطه بدائرة قسم ثان أسيوط .


وبتقنين الإجراءات القانونية قاد الرائد عدنان أبوعقرب والرائد أحمد مفتاح مفتشا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة وسط الصعيد بأسيوط قوة من أفراد الشرطة السريين استهدفت مكان تواجد المتهم وتمكنت القوة من ضبط المتهم " أحمد . م . ع " وشقيقه " مصطفى " وبحوزة الأول 30 قطعة مختلفة الأحجام والأوزان لمخدر الحشيش كما عثر بحوزته على مبلغ مالي 1000 جنيه وسلاح ابيض سكين .


وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على 7 أكياس و 15 امبول لمخدر الشابو ومبلغ مالي 800 جنيه ، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارتهما والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة .

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