مسلسل اخواتي الحلقة5.. إقامة عزاء أحمد حاتم بعد الحصول على تصريح الدفن

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل “إخواتي” العديد من الأحداث والذى من أبرزها هو حصول أحلام (روبي) على دفتر تصريحات الدفن الخاص بعابدين (محمد ممدوح) ويتم دفن ربيع (أحمد حاتم).

ناهد (كندة علوش) تكتشف قلة فرصة الإنجاب من زوجها فرحات ((حاتم صلاح).

جيهان الشماشرجي تخبر حماتها (عفاف رشاد) بأن نجلها ربيع( أحمد حاتم ) توفي وأقاموا العزاء.

أبطال مسلسل إخواتي

مسلسل "أخواتي" من بطولة نيللي كريم وروبي وكندة علوش وحاتم صلاح وجيهان الشماشرجي وعلي صبحي، ومن إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق، ويتكون من 15 حلقة.

ويعرض مسلسل إخواتي على قناة dmc الساعة 7:15 مساءً والإعادة الساعة 1:30 صباحًا والإعادة الثانية 9:15 صباحُا، ويعرض على dmc دراما فى تمام الساعة 10 ونصف مساءً والإعادة 6:15 صباحًا والساعة 12:45 مساءً.