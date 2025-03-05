سالي عبد السلام: بابا وجوزي رافضين أكون ممثلة

خصصت الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، حلقة خاصة مع الإعلامية سالي عبد السلام، للحديث عن حياتها الشخصية، وكشفت خلال الحلقة حقيقة تعرضها لـ السحر الأسود.



وقالت الإعلامية سالي عبد السلام، إنّ زوجها يرفض أن تصبح ممثلة، لكن إقناعه أسهل من والدها، لأنه يتناقش ويتبادل الآراء معها، بعكس والدها الذي يرفض أن تصبح فنانة رفضا قاطعا.وأكملت: والدى رفض أن أدخل عالم الفن، لأنه دائم الخوف علي، متابعة: يجب ألا يخاف والدي علي: "بيخاف عليّ بزيادة، وهو مينفعش يخاف، سيبها على الله هيحصل ايه؟!".



وأوضحت: "والدي رفض إني أكون فنانة، وكذلك زوجي يرفض أن أكون فنانة، أي أنه أصبح لديّ حربين، ولكني في النهاية سأفعل ما أريده إن كنت مقتنعة".





وتابعت: "مؤمن زوجي يرفض أن أصبح ممثلة، وبابا بيقولي كفاية إني خليتك مذيعة، ومؤمن زوجي سهل يقتنع لأنه بيتناقش، لكن بابا مش بيتناقش".





