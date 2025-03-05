تعرف على تشكيل بيراميدز في مواجهة سيراميكا كليوباترا

يحل فريق سيراميكا كليوباترا ضيفا على بيراميدز، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ17 والأخيرة من الدور الأول بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - يوسف أوباما - أحمد توفيق - محمود دونجا - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - كريم حافظ - دودو الجباس

وتنطلق مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “الدفاع الجوي”.

غيابات بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا

ويغيب عن قائمة بيراميدز في مباراة سيراميكا كلا من أحمد سامي، بعد معاناته من مزق في الضامة ويحتاج لأسبوع من أجل العودة، بينما ابتعد رمضان صبحي عن المشاركة بسبب شد في العضلة الأمامية.

كما يعاني محمود مرعي، من شد في العضلة الخلفية ويأتي غياب وليد الكرتي بسبب آلام في جدار البطن ويحتاج لأسبوعين قبل العودة للملعب.