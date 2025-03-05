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تعرضت للسحر الأسود.. سالي عبدالعزيز تكشف لـ «العرافة» تفاصيل وصيتها المثيرة |فيديو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سالي عبد السلام: اشتريت مقابر قريبة..وتلك معاناتي مع السحر الأسود..أبرز التصريحات

سالي عبد السلام
سالي عبد السلام
إسراء صبري

قدمت الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، حلقة خاصة مع الإعلامية سالي عبد السلام، للحديث عن حياتها الشخصية، وكشفت خلال الحلقة حقيقة تعرضها لـ السحر الأسود.
 

سالي عبد السلام: اشتريت مقابر قريبة من الناس
تحدثت الإعلامية سالي عبد السلام، عن إعلانها وصيتها في فبراير الماضي، والتي تضمنت تحديد الشخص الذي سيتولى تغسيلها بعد وفاتها، مشيرة إلى أن معلمتها هي من ستتولى هذه المهمة. كما حددت مكان أداء صلاة الجنازة عليها.

وتابعت: “لا أستخدم المكياج إلا في التصوير، لأن في غسل بيقف على أسيتون، ولا أحرص على حضور الغسل، حتى لا أزهد في الحياة، ولكني أعلم كل ما يدور هناك، وكل هذا ليس نظرة تشاؤمية للحياة”.
 

وأوضحت "عندما ظهرت في أحد البرامج سُئلت عن الخلوة مع الله وقيام الليل الذي أسفر عن حملي في توأم، وقلت أصلي ركعتين وأقرأ قرآن حتى الفجر".
 

وتابعت: "بعد ذلك تحدثت عن وصية  كتبتها منذ سنوات، وذلك عبر ستوري على انستجرام، حتى تنفذ رغبتي بعد الوفاة إن حدث ذلك لي في أي وقت، وقلت مَن سيغسلني ومكان الدفن، الذي هو مقابر قريبة من الناس، حتى يأتوا لزيارتي بعد الوفاة.. مش لازم أمرمط الناس يروحوا يدفنوني في البلد".



سالي عبد السلام عن إجهاضها في توأم: حملت بعد سنة كاملة من قيام الليل


تحدثت الإعلامية سالي عبد السلام، عن تجربة إجهاضها توأمها، قائلة: “لم أستسلم، لكني قلت كفى، لن أعاند القدر، أنا بتحسد، وناس بتقولي أنتِ عندك كل حاجة، كمان عايزة تتزوجي وتخلفي”، متابعة:" "أصبت باكتئاب الإجهاض، ولم يدعمني أحد أبدا".واسترسلت: "دي أقل حاجة من بتتقال من ناس ربنا يسامحها، من قريب مش من غريب، مستكتر عليّ، وبيني وبينهم ربنا يوم الدين".
 

وأضافت سالي عبد السلام  "الضربة كانت قوية وشديدة أوي، فقد حملت بعد زواجي بسنتين تقريبا، لكني قعدت سنة كل شوية أتسأل، رغم إن المفروض دي حاجة متخصش حد وأنا سايباها على الله".

وتابعت سالي عبد السلام ، أن الحمل جاء بعد سنتين من الزواج، بعدما قامت الليل لمدة سنة كل يوم، ودعت الله بالذرية الصالحة: "قعدت سنة أقيم الليل وأدعي وأقول ربِ لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين كل يوم، ورغم صعوبة الحمل في توءم بشكل طبيعي كما أخبرني الأطباء، إلا أنني حملت توءما ولم يصدق الأطباء ما حدث".

قطة عضمها متكسر.. سالي عبد السلام تروي تفاصيل مرعبة عن تعرضها للسحر

قالت سالي عبد السلام،"لقيت قطة عضمها متكسر وفي فمها ورقة"، وكشفت حقيقة أن تكون ادعت حدوث هذا الأمر من أجل الحصول على "الريتش" و"التريند".

وتابعت “دخلت على جوجل وسألته، قالي معرفش ايه السحر الأسود، لكني أعرف السحر، ومكنش ينفع أسأل”، مضيفة: "لم أسأل شيخي، فأنا استفتي قلبي في أشياء كثيرة، ومش بصدق أحد، وافرضي لو هو لو قالي حاجة مش حقيقية أعمل ايه؟!".

وأكملت: "القطة لقتها لما زوجي وأخي نزلوا يصلوا الجمعة، ومؤمن قالي إن في حاجة غريبة مرمية على السلم، وبصيت ولقيت زوجة الراجل اللي بيساعدنا في البيت، وارتديت قفازا واستخدمت مياه وملح وقرأت آية الكرسي ورميت القطة بعيدا".

 



سالي عبد السلام: أصبت بالثعلبة 9 مرات
قالت الإعلامية سالي عبد السلام، إنّها تشعر بأنها أصيبت بمرض الثعلبة بسبب الحسد، موضحةً: "أشعر بالطاقة المحيطة من حولي، في ناس بتخش تحسدك، ولما كنت ضيفة على برنامجك، كانت معاكِ واحدة يا بسمة قالت لي إيه ده إيه ده، إيه الجمال ده".
 

وأضافت عبد السلام خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، عبر قناتي النهار والمحور: "كان يجب على هذه السيدة أن تقول ما شاء الله، الله أكبر، أو اللهم بارك".

وأوضحت:"أول مرة أصبت بالثعلبة كنت ضيفة على برنامجكِ، وكان معاكِ حد جميل في البرنامج، وأعتقد أنني أصبت بالمرض بسبب حسدها لي"، لترد عليها بسمة وهبة: "آه، دي هي اللي طيرتني من قناة القاهرة والناس".سالي عبد السلام: مش بحط مكياج إلا في التصوير
قالت الإعلامية سالي عبد السلام، إنّها أوصت بأن تغسلها معلمتها، لأنها تثق فيها، مواصلة: "زمان كان أصحابي بيقولوا لي يالا نسافر برة وهنحجز التذكرة منين وايه نوع الميك آب، لكن دلوقتي بقيت العكس".
 

وأضاف: “دلوقتي لما حد بيموت يسألني الأصدقاء أين مكان الدفنة ومن أين نشتري الكفن، متابعة:” حالي تبدل حتى أصبحت قريبة من الطاعة".
 

وتابعت: “لا أستخدم المكياج إلا في التصوير، لأن في غسل بيقف على أسيتون، ولا أحرص على حضور الغسل، حتى لا أزهد في الحياة، ولكني أعلم كل ما يدور هناك، وكل هذا ليس نظرة تشاؤمية للحياة”.

بسمة وهبة سالي عبد السلام السحر الأسود المكياج برنامج العرافة

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