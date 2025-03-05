أحمد شوبير: تركي آل الشيخ طيب وأهلاوي جدا

أكد الإعلامي أحمد شوبير، عدم صحة أي معلومات تزعم أن تركي أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي استغلوا المستشار تركي آل الشيخ، قائلا: "كل الفخر إنك تشتغل مع إدارة النادي الأهلي وأنضف إدارة وناس تحب ناديهم ويخافوا على النادي وكلهم نظيفي اليد واللسان".

وأضاف احمد شوبير، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية اميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أن أي اتهام يوجه لإدارة النادي الاهلي بالاستغلال هو باطل وغير صحيح، مضيفا: "تركي آل الشيخ كان غضبان وهو قال أنه سريع الطلقات وأنه سريع والرتم في الأهلي بطيء كما قال".

وتابع: "تركي آل الشيخ بيحب النادي الأهلي جدا جدا والاهلي برند في العالم كله وكل دولة لها ظروفها ويحب الأهلي لأنه اعظم نادي عربي وافريقي ومصري وتركي آل الشيخ اهلاوي جدا لكن لحظات الغضب ممكن بيطلع كلام عصبي لكنه هو طيب وأهلاوي جدا".