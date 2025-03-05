قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جمال عبد الرحيم: القضاء الإداري يرفض 7 دعاوى لوقف الانتخابات
مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 5.. آسر ياسين يتورط مع دياب في تجارة العملة
أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 5 مارس 2025 في مصر
الدوري الممتاز| أشرف بن شرقي رجل مباراة الأهلي وطلائع الجيش
نشرة الفن| عمرو يوسف يكشف عن أول أجر في مشواره.. وموعد حفل توزيع جوائز Emmys لعام 2025
معجبة لمست شعري.. طارق لطفي يروى موقف محرج تعرض له
تعرف على الأندية التسعة المتأهلة للمرحلة النهائية للمنافسة على لقب الدوري
أشغال شقة الحلقة 7.. آيه سماحة تقيم زارا في منزل هشام ماجد
استثمر حياتك في السماء.. عظة الأربعاء للبابا تواضروس
رسميا.. الفيفا يخصص مليار دولار للأندية المشاركة في مونديال الأندية
مخطط إسرائيل لتهجير أهالي غزة.. الذخيرة الأمريكية كلمة السر |فيديو
محمد الشيبي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد شوبير: تركي آل الشيخ طيب وأهلاوي جدا

أحمد شوبير
أحمد شوبير
عادل نصار

أكد الإعلامي أحمد شوبير، عدم صحة أي معلومات تزعم أن تركي أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي استغلوا المستشار تركي آل الشيخ، قائلا: "كل الفخر إنك تشتغل مع إدارة النادي الأهلي وأنضف إدارة وناس تحب ناديهم ويخافوا على النادي وكلهم نظيفي اليد واللسان".

وأضاف احمد شوبير، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية اميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أن أي اتهام يوجه لإدارة النادي الاهلي بالاستغلال هو باطل وغير صحيح، مضيفا: "تركي آل الشيخ كان غضبان وهو قال أنه سريع الطلقات وأنه سريع والرتم في الأهلي بطيء كما قال".

وتابع: "تركي آل الشيخ بيحب النادي الأهلي جدا جدا والاهلي برند في العالم كله وكل دولة لها ظروفها ويحب الأهلي لأنه اعظم نادي عربي وافريقي ومصري وتركي آل الشيخ اهلاوي جدا لكن لحظات الغضب ممكن بيطلع كلام عصبي لكنه هو طيب وأهلاوي جدا".

تركي ال شيخ الاهلي أحمد شوبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد سامي - الفنان طارق لطفي

بعد تصريحاته الأخيرة.. محمد سامي يرد على طارق لطفي: كلامك مختلق وغير صحيح راجع نفسك

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: استمرار فرص الأمطار غدا وتصل لحد السيول على هذه المناطق

المحكمة العمالية في محافظة جدة

مهندس مصري يحصل على تعويض ضخم في السعودية.. قصة الــ1.9 مليون ريال

احمد حسن

اللاعب جاهز لـ مودرن سبورت .. أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك

حالة الطقس - ارشيفية

محدش يخفف الهدوم.. تحذير جديد من الأرصاد عن حالة الطقس من الغد حتى 11 رمضان

قرار عاجل من التموين بمناسبة رمضان

قرار عاجل من التموين بمناسبة رمضان | خصومات للمواطنين في جميع المحافظات.. تفاصيل

دار الإفتاء

هل سماع الأغاني في رمضان يأخذ من ثواب الصائم ؟.. الإفتاء تحسم الجدل

محكمة الأسرة

زوج في دعوى نشوز: ضربتني واتهمتني زور بعد 12 سنة جواز

ترشيحاتنا

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

وكيل تموين قنا يتفقد معرض “أهلاً رمضان” في قفط

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام

باستثمارات 1.8 مليار جنيه.. القابضة للأدوية تنهي المرحلة الأولى من مشروعات GMP

البورصة المصرية

البورصة المصرية تغلق تعاملاتها باستقرار رأس المال السوقي

بالصور

طرق علاج التخمة في رمضان.. اخلص من الحموضة وكل مشاكل المعدة بدون أدوية

علاج التخمة في رمضان
علاج التخمة في رمضان
علاج التخمة في رمضان

فوائد مذهلة.. ما يحدث لجسمك عند عدم تناول السكر لمدة 10 أيام فقط؟

ما يحدث لجسمك إذا تركت تناول السكر لمدة 10 أيام فقط
ما يحدث لجسمك إذا تركت تناول السكر لمدة 10 أيام فقط
ما يحدث لجسمك إذا تركت تناول السكر لمدة 10 أيام فقط

جماهير الأهلي تُوجّه رسالة لـ «الخطيب» خلال مباراة طلائع الجيش في الدوري | شاهد

رسالة الجماهير للخطيب
رسالة الجماهير للخطيب
رسالة الجماهير للخطيب

5 فيتامينات مهمة لنمو الشعر.. أنواع يمكنها تقوية البصيلات ومنع التساقط

5 فيتامينات مهمة لنمو الشعر.. أنواع يمكنها تقوية البصيلات ومنع التساقط
5 فيتامينات مهمة لنمو الشعر.. أنواع يمكنها تقوية البصيلات ومنع التساقط
5 فيتامينات مهمة لنمو الشعر.. أنواع يمكنها تقوية البصيلات ومنع التساقط

فيديو

طارق لطفي

معجبة لمست شعري.. طارق لطفي يروى موقف محرج تعرض له

بدرية طلبة

بدرية طلبة تكشف أسرار زفاف ابنتها وتعلق على علاقتها بأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

بيج رامى

فلست لمدة 3 سنوات.. قصة رحلة صعود وسقوط بيج رامي

فريدة سيف النصر

بعد الـ60 مش فرض.. فريدة سيف النصر تكشف عن رأيها في الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

المزيد