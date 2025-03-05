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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ننشر أسماء مصابي حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي في أسوان

حادث اسوان
حادث اسوان
محمد عبد الفتاح

نستعرض قائمة أسماء مصابى حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعى  أسوان / القاهرة بمنطقة نجع الديسة التابعة لقرية الأعقاب ، وتم على الفور نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم .

وضمت قائمة أسماء المصابين عبد اللطيف سليمان عيسى 42 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبد الظاهر سعيد أحمد 60 سنة، اشتباه كسر بالساق الأيمن، وعبد الرحمن طارق عرجون 29 سنة، كدمة بالحوض، وعلياء إبراهيم حسن 20 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، ومنى فهمى حامد أحمد 26 سنة، اشتباه كسر بالقدم الأيسر.

وأصيب كذلك فى هذا الحادث الذى وقع بين السيارتين ، بسام فاروق حسن 48 سنة، اشتباه كسر مضاعف بالفخذ الأيمن، وعلى عبد الوهاب بسطاوى 21 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وخالد عبد الفتاح محمد 47 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، ونبيل عبدون عبد العال 52 سنة، اشتباه كسور بالعامود الفقرى، وآلاء محمد مكاوى 38 سنة، كسور متفرقة بالجسم .

وتم أيضاً إصابة محمد عباس سليمان 55 سنة، نزيف بالأنف وكدمات بالظهر، ورجب عثمان بحر 46 سنة، اشتباه كسر بالفقرات العنقية، وأحمد عبد الفتاح محمد 35 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد محمد عيد، 32 سنة، اشتباه كسر بالقدم الأيمن، وسارة عبد الحميد عبد الله 26 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم .

ومن المصابين أيضاً هبة الحسن محمد عباس 26 سنة، اشتباه كسر بالقدم الأيسر، وعلى أحمد حسن 47 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، وهايدى عمر حسن 25 سنة، اشتباه كسر بالذراعين، وإبراهيم أمير إبراهيم بكرى 61 سنة، اشتباه كسر بالذراعين وكدمات بالجسم، ودوريه حسن حسين 25 سنة، اشتباه كسر بالذراعين، وتسليم مهدى على 21 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، وزينب محمد صالح 21 سنة، كدمات متفرقة بالجسم .

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