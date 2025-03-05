مجلس جامعة أسوان يوافق على تدشين مبادرة توقف للحد من ظاهرة الإدمان

وافق مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسوان خلال جلسته رقم 91، برئاسة الدكتور أشرف إمام عبد الرضي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأعضاء المجلس، على تدشين مبادرة "توقف" للحد من ظاهرة الإدمان.

في بداية الاجتماع، أكد الدكتور أشرف إمام أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات الهامة التي تسعى إلى تحقيق شراكة حقيقية مع المجتمع الخارجي والبيئة المحيطة، حيث تم التركيز على تعزيز التعاون بين الجامعة والمجتمع المحلي في مختلف المجالات التي تساهم في التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

وأشار الدكتور أشرف إمام، إلى أنه تم طرح إنشاء وحدة مركزية لإدارة الأزمات والكوارث، وذلك كأحد الوحدات المتخصصة والخدمية التي ستتبع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الجامعة، وهي خطوة مهمة تهدف إلى رفع الجاهزية والاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث بشكل سريع وفعّال.

كما تم استعراض المبادرة الجديدة "توقف"، التي ستتولى جامعة أسوان تدشينها ضمن خطة مكافحة المخدرات والإدمان التي تنفذها الجامعة تحت رعاية الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، كما تهدف المبادرة إلى الحد من ظاهرة تعاطي المخدرات والإدمان، وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، حيث تهدف المبادرة إلى نشر الوعي بين الطلاب وأفراد المجتمع حول أضرار المخدرات وتقديم الدعم والعلاج من خلال صندوق مكافحة وعلاج الادمان، يأتى ذلك في إطار خطوة هامة نحو الحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار هذه الظاهرة السلبية.

وفي سياق متصل، ناقش المجلس أيضاً سبل توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك بين جامعة أسوان وعدد من المؤسسات المجتمعية، وذلك لتعزيز التعاون في مجالات الخدمة المجتمعية، والتنمية المستدامة، والتعليم، كما تهدف هذه البروتوكولات إلى تفعيل دور الجامعة في المجتمع ودعم المشروعات التنموية المختلفة التي تساهم في تحسين الظروف المعيشية لأفراد المجتمع المحيط.

وتعد هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية جامعة أسوان في تعزيز دورها المجتمعي وتفعيل شراكتها مع مؤسسات المجتمع المحلي، بما يخدم التنمية المستدامة ويحقق المصلحة العامة .