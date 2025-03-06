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جامعة القاهرة تواصل تقدمها نحو العالمية بالنانو تكنولوجي.. تفاصيل
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة القاهرة تواصل تقدمها نحو العالمية بالنانو تكنولوجي.. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، صدور العدد الأول من المجلة الدولية العلمية للنانو تكنولوجي (النانو تكنولوجي والعلوم التطبيقية) التابعة لكلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجي بالجامعة على موقع بنك المعرفة المصري، كأحد المجلات الرائدة عالميًا في مجال النانوتكنولوجي، وتمثل خطوة هامة نحو تعزيز البحث العلمي ودعم الباحثين في هذا المجال المتطور.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن المجلة الدولية العلمية للنانو تكنولوجي تستهدف تسليط الضوء على أحدث الأبحاث والابتكارات في مجال النانوتكنولوجي، وتجذب انتباه المجتمع العلمي والتقني من مختلف التخصصات، مشيرًا إلي أن مجلة النانوتكنولوجي والعلوم التطبيقية هي مجلة دولية مفتوحة المصدر على الإنترنت وتتناول دراسة أساسيات علم النانوتكنولوجي والتطبيقات ذات الصلة التي تعزز جميع جوانب الموضوع تجريبيًا ونظريًا، وتنشر أوراقا بحثية محكمة في مجالات النانوتكنولوجي بما يتوافق مع معايير النشر الدولية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن المجلة تنشر أوراقا بحثية أصلية عالية الجودة وهو ما يجعلها توفر منصة للناقشات والتعاون بين العلماء والمهندسين والممارسين الطبيين في علم النانوتكنولوجي وتطبيقاته، لافتًا إلى أن المجلة تستقطب المساهمات من الأوساط الأكاديمية والصناعية ومؤسسات البحث العلمي لتعزيز نشر المعرفة التي تدفع التقدم في هذا المجال الديناميكي.

ومن جانبها، قالت الدكتورة رباب الشريف عميد كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي، إن المجلة الدولية العلمية للنانو تكنولوجي تغطي عددا من المجالات والتي تتقاطع فيها الكيمياء، والأحياء، والطب، والبيئة، والزراعة، وعلوم المواد، والفيزياء، والهندسة، والترميم والحفظ، وتؤكد على تطبيقات البحوث الأساسية والتطبيقية.

وأشارت د.رباب إلى أن هيئة تحرير المجلة تضم نخبة متميزة من الأساتذة، بينهم د.خالد سليمان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود .سها عبد الجواد  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  ،والمجلة ترحب بجميع الاهتمامات النظرية والأساسية التي لها تطبيقات عملية فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والمصلحة البشرية مثل الحفاظ على البيئة، والصحة، والطاقة المتجددة والتخلص من النفايات.

جدير بالذكر، أن كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بجامعة القاهرة تُعد كلية رائدة على المستوي الإقليمي والعالمي في تقديم الخدمات التعليمية والبحثية، والاستشارية، والتحالفات مع الكيانات الاقتصادية الكبرى فى السوق المحلية والإقليمية  من خلال ما تملكه من أحدث الأجهزة والمعامل المتميزة والأساتذة المتخصصين.

جامعة القاهرة جامعات الجيل الرابع المجال العلمي والبحثي

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