حسن الخاتمة.. وفاة موظف أثناء صلاة التراويح داخل مسجد بالقليوبية

شهد مسجد الحمامصة بمنطقة ابو زعبل بالقليوبية وفاة موظف ويدعى عادل محمد السيد موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة اثناء صلاة التراويح داخل المسجد الحمامصة.

وقال عدد من الأهالي إن المتوفى يعمل موظفا بشؤن العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة سقط مغشيا عليه على وجهه أثناء صلاة التراويح فى الركعة الأولى في مسجد الحمامصة بأبو زعبل، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه قد فارق الحياة.

وأوضح شهود العيان، أن المتوفى دخل وسلم على من بالمسجد وصلى العشاء وفى الركعة الاولى من صلاة التراويح، فاضت روحه إلى بارئهاموضحين أن المتوفى كان من رواد المسجد، ومن المحافظين على جميع الصلوات في المسجد ويحبة الكبير والصغير فى المنطقة حتى فى مجال عمله بمجلس المدينة معروف بقلبه الطيب.