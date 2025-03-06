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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماكرون : سندعو رؤساء أركان جيوش الدول الأوروبية الراغبة في نشر قوات بأوكرانيا

ماكرون
ماكرون
محمود نوفل

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا ستدعو رؤساء أركان جيوش الدول الأوروبية الراغبة في نشر قوات في أوكرانيا بعد أي اتفاق سلام.

وقال الرئيس الفرنسي ماكرون في تصريحات له: “نريد التأكد من بقاء الدعم الأمريكي لكن يتعين علينا أيضا أن نكون مستعدين إذا لم تعد الولايات المتحدة إلى جانبنا”.
 

كما دعا الرئيس الفرنسي الي الإستثمار أكثر في ميزانية وزارة الدفاع ، قائلا : علينا أن نستثمر أكثر في الدفاع.

وفي تصريحات سابقة له ، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن روسيا أصبحت تشكل تهديدًا كبيرًا لفرنسا وأوروبا، مشددا علي ضرورة أن تكون الدول الأوروبية جاهزة للدفاع عن نفسها في ظل هذه التحديات المتزايدة.

وأوضح ماكرون أنه يجب على الدول الأوروبية زيادة الإنفاق الدفاعي لمواجهة أي تهديدات محتملة.

وأضاف ماكرون أن فرنسا تأمل في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم فرض رسوم جمركية على البضائع الأوروبية، مشيرًا إلى أن استمرار التعاون بين الولايات المتحدة وفرنسا يعد أمرًا حيويًا.

وقال الرئيس الفرنسي: "نرغب في أن تقف الولايات المتحدة إلى جانبنا في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ العالم. ولكن، في الوقت نفسه، فإن مستقبل أوروبا لا يمكن أن تحدده أمريكا. نحن مستعدون لجميع السيناريوهات، سواء مع أمريكا أو بدونها".

وفي ختام حديثه، شدد ماكرون على أن البقاء في موقع المتفرج في هذا العالم الخطير هو أمر غير مقبول، مشيرًا إلى أن الدول يجب أن تكون مستعدة لمواجهة التحديات المقبلة بكل جدية.

فرنسا روسيا أوكرانيا ماكرون الجيوش الأوربية

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