إصابة أربعة أطفال إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية

أصيب أربعة أطفال و سيدة إثر تصادم سيارة ميكروباص تقل عددا من التلاميذ أثناء عودتهم من الحضانة وسيارة ملاكي بطريق (المنصورة - دكرنس) بمحافظة الدقهلية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وملاكي بطريق دكرنس.



انتقل ضباط مباحث مركز شرطة دكرنس وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث و تبين اصطدام سيارة ميكروباص بها أطفال أثناء عودتهم من الحضانة، وملاكي على الطريق .

وأدى ذلك لإصابة كل من " روان طارق عبده 7 أعوام مصاب بكدمات بالوجه وشقيقتها رهف 5 أعوام، مصابة بجروح بالوجه وكسر بالرسغ الأيمن، حبيبه وليد عبد السلام، 7 أعوام مصابة بكدمه بالوجه،أمير أحمد أمير، 5 إعوام مصابة بكدمات بالوجه والهام خالد عبد الفتاح، 45عاما ،اشتباه كسر بكدمة بالذراع الايمن.



تم نقل المصابين إلى مستشفى دكرنس العام لتلقي العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.