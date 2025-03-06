حسن عسيري لـ أوس أوس: تفتكر علشان علي ربيع أطول منك بياخد أدوار أكتر؟

استضاف الإعلامي حسن عسيري الفنان الكوميدي أوس أوس في حلقة مميزة من برنامجه "برودكاست مع حسن عسيري"، الذي يعرض على قناة MBC مصر.

وخلال الحلقة، طرح حسن عسيري سؤالًا على أوس أوس حول تأثير الطول على النجاح في الفن، قائلاً: "هل تعتقد أن الفنان علي ربيع يحصل على أدوار أكثر منك لأنه أطول منك؟ وهل ترى أن الطول له تأثير في عالم الفن؟"

وفي إجابته، رد أوس أوس أنه لا يؤمن بأن الطول له أي تأثير حاسم على النجاح الفني.

وأوضح قائلاً: "محمد هنيدي مثلًا واحد من أفضل الفنانين في مصر رغم أنه قصير، وطوله 163 سم فقط، وأنا طولي زي هنيدي ولما كنت بربي شعري كنت بكون 165".

وأضاف أوس أوس قائلاً: "الفن لا يعتمد على الطول أو الشكل، بل يعتمد على الموهبة.

وهذا الحوار جاء في إطار برنامج "برودكاست مع حسن عسيري"، الذي يعرض عبر قناة MBC مصر، والذي يُعد من نوعية برامج المقالب.

ومن المقرر أن يستمر عرض البرنامج طوال شهر رمضان 2025، ويستضيف حسن عسيري فيه مجموعة من النجوم البارزين، مثل مصطفى أبو سريع، حمادة هلال، خالد الصاوي، آيتن عامر، إيهاب توفيق، مجدي عبد الغني، وغيرهم من النجوم الكبار.