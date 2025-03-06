مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 7.. محمد هنيدي يحصل على الصندوق الخاص بعبدالرحيم غلاب

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل شهادة معاملة أطفال العديد من الأحداث الطريفة، والتى بدأت بعثور عبدالستار الكف (محمد هنيدي) على ورقة تخص عبدالرحيم غلاب ويبدأ يجمع الخطوط ليتذكر عنه معلومات أكثر.

دكتور شهاب (تامر فرج) يستعين بوحيد (خالد أنور) يتولي إطلاق الحملة الإعلانية الخاصة بالمستشفى الذى كان يتلقى فيها عبد الستار الكف علاجه ويكون هو بطل الحملة.

سعد الحامي (صبري فواز) يقرر مراقبة وتتبع عبد الستار الكف (محمد هنيدي) ووضع له كاميرا فى مكتبه.

عبد الستار الكف يحصل على الصندوق الخاص بعبد الرحيم غلاب بعد أن ذهب لصديقه.





القنوات الناقلة لمسلسل شهادة معاملة أطفال

ويعرض مسلسل شهادة معاملة أطفال عبر القنوات والمنصات التالية: قناة «cbc».، قناة «dmc» ، قناة «ON» ، قناة «الحياة»، منصة watch it.

مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.