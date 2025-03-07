فرح الزاهد تكشف لصدى البلد كواليس مشاركتها في مسلسل أهل الخطايا

تألقت الفنانة فرح الزاهد في مسلسل أهل الخطايا والذي يعرض حالياً في مارثون دراما رمضان 2025.

قالت الفنانة فرح الزاهد في تصريحات خاصة لصدى البلد "أجسد شخصية هند، وهي شيطانية جاءت لكي تضل نوح الشخص الطيب في المسلسل ، هذه الشيطانة ملامحها بريئة وجميلة.

وأضافت فرح " شخصية هند مركبة غير سوية بسبب ضحكتها أو طريقة مشيتها وملابسها ولكن ملامحها تجعلك تنخدع بها.

تابعت فرح "شخصيتي في مسلسل أهل الخطايا جعلتني أخاف من الناس، وسعيدة بالعمل مع المخرج رؤوف عبد العزيز و مع كل فريق العمل.

مسلسل "أهل الخطايا"، يشارك في بطولته بجانب جمال سليمان كلا من سوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت،أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات اسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوى، دكتور أشرف زكى، هنادى عبدالخالق، عايده فهمى، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، هذا إلى جانب مجموعة من أهم خريجى أكاديمية الفنون الحاصلين على عديد من الجوائز و مجموعة كبيرة من النجوم.