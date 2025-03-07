نجم مسلسل فريندز يتهم فريق العمل بالعنصرية

اتهم الممثل ستيفن بارك مسلسل “فريندز” بخلق بيئة عمل “سامة”، حيث تعرض هو وزملاؤه لتعليقات عنصرية خلال التصوير.

وأوضح ذلك في خلال ظهوره في بودكاست “Pod Meets World” يوم الاثنين 3 مارس، سألته المذيعة دانييل فيشل عن رسالة مفتوحة نشرها عام 1999 انتقد فيها العنصرية في هوليوود، فأجاب بارك مباشرة بأن المسلسل الذي كان يقصده هو “فريندز”.

وقال بارك: “في ذلك الوقت، شعرت أن الأجواء كانت سامة، كان جيمس هونغ يشارك في الحلقة معي، وكان مساعد المخرج يناديه قائلاً: ’أين الرجل الشرقي اللعين؟ أحضروا الرجل الشرقي”.

وأضاف أن هذه التصرفات كانت طبيعية في هوليوود خلال عام 1997، ولم يجد أحد ضرورة لتصحيحها. وأوضح أنه حاول التحدث إلى نقابة الممثلين (SAG) حول الأمر، لكنه لم يتلقَ الدعم المطلوب، ما دفعه لاحقًا لنشر رسالة مفتوحة، إلا أن المقابلات التي أجراها حول الموضوع لم يتم نشرها آنذاك.

وأشار بارك إلى أن التجربة جعلته يشعر بالغضب، حيث أصبح “يرى كل شيء من منظور العرق”، مما أدى إلى انسحابه من التمثيل لفترة، لكنه عاد تدريجيًا للعمل في الصناعة، وشارك في مسلسلات مثل “Boy Meets World” و “Law & Order” و “Mad About You”.

يُذكر أن مسلسل “فريندز” تعرض لانتقادات عديدة بسبب افتقاره للتنوع العرقي، وكان الممثل آدم غولدبرغ قد تحدث سابقًا عن هذه القضية، واصفًا نقص التنوع في المسلسل بأنه: “أمر غير معقول عند النظر إليه اليوم”.