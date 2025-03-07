فولكس فاجن تقاضي وكيلا بسبب ضعف المبيعات

رفعت شركة فولكس فاجن أمريكا (VWoA) دعوى قضائية ضد وكيلها "بريستيج إمبورتس" في نيويورك، متهمةً إياه بضعف الأداء في المبيعات، مما قد يؤدي إلى إنهاء اتفاقية الامتياز بين الطرفين.

ووفقًا للشكوى المقدمة، فإن الأداء السيئ للوكيل تسبب في خسارة الشركة نحو 1500 عملية بيع منذ عام 2011، دون اتخاذ خطوات جادة لمعالجة المشكلة.

إشعارات متكررة وتراكم الإخفاقات

بدأت شركة فولكس فاجن في التنبيه إلى ضعف مبيعات "بريستيج إمبورتس" منذ عام 2010، حيث أرسلت أول إشعار رسمي بـ "التخلف عن السداد" في 15 أغسطس 2011.

ورغم منح الوكيل فرصة لتحسين مبيعاته حتى 28 فبراير 2012، ثم تمديد المهلة إلى 31 ديسمبر 2013، إلا أن الأداء ظل دون المستوى المطلوب.

بحلول منتصف عام 2023، أعربت فولكس فاجن عن استيائها من النتائج "غير المقبولة" للوكيل، وأرسلت إشعارًا جديدًا بالتخلف عن السداد.

ورغم منح "بريستيج" فرصة جديدة حتى 30 سبتمبر 2024 لتحسين أدائه، إلا أنه لم يستجب للعديد من اقتراحات الشركة، بل وزعم أنه لم ينفق أي أموال على الإعلانات الخاصة بمركبات فولكس فاجن الجديدة في عام 2024.

في الشكوى المقدمة، أكدت فولكس فاجن أن الأداء الضعيف طويل الأمد للوكيل لا يعد فقط انتهاكًا واضحًا لالتزاماته التعاقدية، بل يوفر أيضًا "سببًا قانونيًا واضحًا" لإنهاء الامتياز وفقًا لقوانين ولاية نيويورك التي تحكم العلاقة بين وكلاء السيارات وشركات التصنيع.

لم تصدر "بريستيج إمبورتس" أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن الدعوى القضائية، بينما أكدت فولكس فاجن لموقع Automotive News أنها لا تعلّق على القضايا القانونية الجارية.

تعد هذه القضية واحدة من أبرز النزاعات بين شركات تصنيع السيارات ووكلائها، وقد يكون لها تداعيات على عمليات فولكس فاجن في السوق الأمريكية، خاصة في ظل المنافسة القوية في قطاع السيارات.