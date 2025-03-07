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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية تدين جرائم المجموعات الخارجة عن القانون في سوريا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة للجرائم التي نفذتها مجموعات خارجة عن القانون في سوريا نتج عنها استهدافها للقوات الأمنية.

وشددت السعودية في بيان صدر فجر الجمعة على وقوف المملكة إلى جانب الحكومة السورية فيما تقوم به من جهود لحفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي.

وجاء في بيان الوزارة: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية الجرائم التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون في الجمهورية العربية السورية واستهدافها القوات الأمنية".

وأضاف البيان: "وتؤكد المملكة وقوفها إلى جانب الحكومة السورية فيما تقوم به من جهود لحفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي".

إلى ذلك، دفع الجيش السوري، فجر الجمعة بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو الساحل لصد هجمات فلول نظام بشار الأسد،

وتوافدَ مئات المقاتلين من الجيش السوري إلى ساحة الأمويين بالعاصمة دمشق، استعداداً للتوجّه إلى الساحل السوري لمواجهة فلول النظام، كما استخدم الجيش السوري الطائرات المسيرة الشاهين لملاحقة فلول الأسد بريف اللاذقية .

سوريا السعودية المملكة العربية السعودية الرياض اشتباكات سوريا

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