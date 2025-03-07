إيه الحوارات دي.. عمرو سعد يوجه رسالة لـ خالد الصاوي

وجه الفنان عمرو سعد رسالة إلى الفنان خالد الصاوي والذي يجسد شخصية والده ضمن أحداث مسلسل «سيد الناس»، والذي يعرض ضمن مسلسلات دراما رمضان 2025.





وكتب عمرو سعد عبر حسابه على فيسبوك: "ايه الحوارات إلى انت عاملها دي يابا! بانجو ومتاجرة في العملة وخاطف ناس ناقص ايه غلط معملتهوش !". وقام بذكر خالد الصاوي في منشوره.

أبطال مسلسل «سيد الناس»





مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي على، والمسلسل من تأليف خالد صلاح والمخرج محمد سامي، وإخراج محمد سامي.











