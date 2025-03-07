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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: حزمة الحماية الاجتماعية توفر شبكة أمان حقيقية للفئات الأكثر احتياجا

أماني الشعولي ،أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب
أماني الشعولي ،أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب
أميرة خلف

أشادت النائبة أماني الشعولي ،أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب ، بحزمة الحماية الإجتماعية التي أقرتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة إنها تأتي إستمراراً لجهود الدولة  في دعم الفئات الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل، وتحسين مستوي معيشة المواطنين في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة.

وأشارت "الشعولي" إلى أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بمواصلة العمل من أجل تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال سياسات اجتماعية واقتصادية متوازنة تستهدف تحقيق الاستقرار، وتحسين مستوى المعيشة لكافة شرائح المجتمع.


وكان  الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، قد أعلن زيادة أجور العاملين في الدولة بحد أدني 1100 جنيه وتصل إلى 1600 جنيها حسب الدرجة الوظيفية اعتبارا من يوليو المقبل.

وأوضح وزير المالية إن حزم الحماية الاجتماعية تخاطب شتى الفئات المجتمع ، موضحا أن هناك 10 ملايين أسرة على بطاقات التموين سيتم إعطاء بطاقة الفرد الواحد مساندة نقدية 125 جنيها، والبطاقة فردين مساندة 250 جنيها.
وأشار إلي إنه سيتم زيادة معاش تكافل وكرامة 25% بداية من شهر إبريل بشكل دائم، ومساندة  مالية 300 جنيه لكل أسرة من برنامج تكافل وكرامة فى شهر رمضان.


وأوضح ، إنه سيتم إتاحة 1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة ضمن حزم الحماية الاجتماعية.

الحكومة مجلس الشيوخ شهر رمضان حزمة الحماية الإجتماعية أماني الشعولى

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