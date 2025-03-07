وزير السياحة وعمدة طوكيو يفتتحان معرض رمسيس وذهب الفراعنة

يفتتح وزير السياحة والآثار شريف فتحي، وعمدة طوكيو يوريكو كويكي، معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، الذي يستمر حتى سبتمبر المقبل.

تحتفل العاصمة اليابانية طوكيو باستقبال معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" وتزينت محطات المترو وواجهات المباني والشوارع المحيطة بقاعة العرض المخصصة له بصورة التابوت الخشبي للملك رمسيس الثاني، وباتت العاصمة اليابانية طوكيو وغيرها من المدن اليابانية تنتظر افتتاح المعرض، والذي سيقوم بافتتاحه رسمياً، اليوم الجمعة الموافق 7 مارس الجاري، شريف فتحي وزير السياحة والآثار و يوريكو كويكي عمدة طوكيو.

وتوجه صباح أمس، الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى قاعة العرض المخصصة لإقامة المعرض لمتابعة اللمسات النهائية للقاعات ووضع القطع الأثرية في الأماكن المخصصة لها وسيناريو العرض في إطار الاستعدادات النهائية لافتتاح المعرض. رافقه خلال الجولة أندريس نومهوزير المسئول عن تنظيم المعرض والأثرية والمرممة المرافقتين للمعرض.

الجولة التفقدية جاءت في إطار متابعة الإطمئنان على جاهزية المعرض لاستقبال زائريه والتأكد من أماكن وضع القطع واللافتات المعلوماتية لها والتصميمات والديكورات الداخلية المتفق عليها، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات التأمينية وأماكن دخول وخروج الزائرين من وإلى قاعات العرض وذلك لخروج المعرض بالشكل اللائق بما يحتويه من كنوز تعكس عراقة وتاريخ الحضارة المصرية القديمة، واستكمال سلسلة نجاحاته التي بدأها في أولي محطاته بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2021، لاسيما في ضوء الاهتمام الكبير وشغف الشعب الياباني بالحضارة المصرية القديمة.

كما بحث الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مع المسئول عن تنظيم المعرض، الاستعدادات النهائية الخاصة بمراسم الافتتاح الرسمي والمؤتمر الصحفي الذي سيتم عقده لوزير السياحة والآثار وعمدة طوكيو، على هامش المعرض.

ووصف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، طريقة عرض مقتنيات المعرض بالمتميزة التى تمكن الزائرين من الاستمتاع بمشاهدة كافة المعروضات بطريقة مبهرة مع سهولة التنقل بين قاعات العرض، مشيراً إلى ما حققه المعرض من نجاحات خلال رحلته الخارجية على مدار الأربع سنوات الماضية، مشيراً إلى أنه تم حتى الآن بيع 15 ألف تذكرة قبل افتتاح المعرض في طوكيو بساعات قليلة.

ويعد هذا المعرض أحد وسائل الترويج والدعاية السياحية للمقصد المصري في ضوء استراتيجية الوزارة الحالية تحت شعار "مصر… تنوع سياحي لامثيل له" حيث تم إقامة جناح سياحي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على هامش المعرض طوال فترة إقامته في طوكيو.

ويتضمن الجناح مجموعة من المواد الدعائية والأفلام الترويجية عن المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من مقومات ومنتجات وأنماط سياحية متنوعة ومختلفة.

كما يضم الجناح أيضا مجموعة من الخرائط السياحية عن مصر باللغة اليابانية، كما يتيح لزائري المعرض خاصية الرمز الكودي QR code الخاصة بصفحة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي Experience Egypt للتعرف بصورة أعمق وأوسع عن الوجهات السياحية المختلفة في مصر وما تقدمه من منتجات وتجارب سياحية متميزه ومتنوعة.