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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نصائح لعلاج انتفاخ البطن في رمضان

انتفاخ البطن
انتفاخ البطن
هاجر هانئ

انتفاخ البطن من أكثر المشاكل الصحية التي تواجه الكثير من الأشخاص بالأخص خلال شهر رمضان، وذلك نتيجة ممارسة بعض العادات الغذائية الخاطئة و تناول الأطعمة الدسمة و المشروبات والحلويات التي تحتوي على كمية كبيرة من السكر والدهون.


ما الذي يخفف الانتفاخ بسرعة في رمضان

 
يحدث الانتفاخ عادة عندما تتراكم الغازات الزائدة في المعدة أو الأمعاء، عندما يحدث الانتفاخ مباشرة بعد تناول الطعام خلال شهر رمضان، فإنه عادة ما يختفي من تلقاء نفسه، ولكن من الممكن غالبًا تسريع هذه العملية.


يمكن للعديد من العلاجات المنزلية أن تساعد في إدارة الألم وعدم الراحة الناتج عن الانتفاخ، قد تساعد النصائح السريعة التالية الأشخاص على التخلص من انتفاخ البطن بسرعة في رمضان:
-استخدم كبسولات النعناع
قد تكون كبسولات زيت النعناع مفيدة أيضًا في علاج عسر الهضم والغازات المرتبطة به، وعادةً ما يروج لها المصنعون كعلاج لأعراض متلازمة القولون العصبي، ولكن يمكن للأشخاص الذين لا يعانون من متلازمة القولون العصبي استخدامها أيضًا لتخفيف الانتفاخ.


يعمل النعناع عن طريق إرخاء عضلات الأمعاء، مما يسمح للغازات والبراز بالتحرك بشكل أكثر فعالية، يجب على الأشخاص دائمًا اتباع التعليمات الموجودة على العبوة، قد يحتاج أي شخص معرض لحموضة المعدة إلى تجنب النعناع.
-جرب كبسولات تخفيف الغازات
أقراص و سيميثيكون هي أدوية مضادة للغازات يمكن أن تساعد في إخراج الهواء الزائد من الجهاز الهضمي، من الضروري دائمًا تناول الدواء وفقًا للتعليمات الموجودة على الملصق.

- تدليك البطن
يمكن أن يساعد تدليك البطن في تحريك الأمعاء، التدليك الذي يتبع مسار الأمعاء الغليظة مفيد بشكل خاص، يمكن للأشخاص اتباع الخطوات التالية للقيام بذلك:
وضع اليدين فوق عظم الورك الأيمن مباشرةً.
الفرك بحركة دائرية مع ضغط خفيف لأعلى باتجاه الجانب الأيمن من القفص الصدري.
الفرك مباشرة عبر منطقة البطن العلوية باتجاه القفص الصدري الأيسر.
التحرك ببطء لأسفل باتجاه عظم الورك الأيسر.
التكرار حسب الضرورة.
إذا تسبب التدليك في أي ألم، فمن الأفضل التوقف عنه على الفور.
-استبدل المشروبات الغازية بالماء
تحتوي المشروبات الغازية على غازات يمكن أن تتراكم في المعدة، كما أن ثاني أكسيد الكربون الذي يجعل الصودا والمشروبات المماثلة غازية يمكن أن يسبب أيضًا فقاعات وانتفاخ في المعدة.
يمكن أن تسبب السكريات أو المحليات الصناعية في النظام الغذائي أيضًا الغازات والانتفاخ.
-تجنب مضغ العلكة
يمكن أن تسبب كحوليات السكر الموجودة في العلكة الانتفاخ لدى بعض الأشخاص. كما أن ابتلاع الهواء أثناء المضغ قد يؤدي أيضًا إلى الانتفاخ وألم الغازات، يمكن استخدام النعناع بالزنجبيل أو النعناع لتجديد أنفاسهم بدلاً من ذلك.
-قلل من تناول الملح
يؤدي تناول كمية زائدة من الصوديوم إلى احتباس الجسم للماء، يمكن أن يسبب هذا الشعور بالانتفاخ في البطن ومناطق أخرى من الجسم، مثل اليدين والقدمين.
-تناول الطعام على فترات منتظمة
يعاني العديد من الأشخاص من الانتفاخ بعد تناول وجبة كبيرة مباشرة،  ومن الممكن تجنب ذلك بتناول عدة وجبات صغيرة كل يوم، مما يساعد على إبقاء الجهاز الهضمي في حالة حركة.
إن ابتلاع الطعام بسرعة يمكن أن يؤدي إلى دخول الهواء إلى الجهاز الهضمي.
المصدر: medicalnewstoday
 

البطن انتفاخ البطن الأطعمة الدسمة

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