قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بحضور 982 عضوا.. بدء أعمال الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين
رئيس هيئة دعم فلسطين: ترامب قد ينقلب على إسرائيل ونتنياهو يكرس لاحرب ولاسلم
مضاد حيوي وعلاج صرع وكريم بشرة.. سحب منتجات دوائية شهيرة
شركة العاصمة الإدارية وسفارة كوت ديفوار توقعان عقد بيع قطعة أرض لبناء مقر جديد بالقاهرة
كلوب: سأعود إلى ليفربول نهاية الموسم
القومي للمرأة يهنئ الدكتورة هدى منصور بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة منجم السكري
خطيب الأوقاف: إذا أردت أن تعرف التدين المصري فانظر إلى موائد الرحمن وصلاة التراويح
سوريا.. تمديد حظر التجوال في طرطوس حتى العاشرة من صباح السبت
بالإجازات والمواعيد .. موعد عيد الفطر 2025 في مصر
مكافأة نهاية الخدمة والمعاش.. ماذا ينتظر القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
اعتدى عليها داخل المسجد.. القصة الكاملة لواقعة هزت الشرقية
تفاصيل أزمة قبول ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الرسمية الدولية| القصة كاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شركة العاصمة الإدارية وسفارة كوت ديفوار توقعان عقد بيع قطعة أرض لبناء مقر جديد بالقاهرة

شركة العاصمة الإدارية
شركة العاصمة الإدارية
ولاء عبد الكريم

وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وسفارة جمهورية كوت ديفوار بالقاهرة عقد بيع قطعة أرض بمساحة (5000 م2) لبناء المقر الجديد للسفارة وسكن السفير بالحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، هذا وقد قام بالتوقيع على العقد كل من المهندس خالد عباس رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة والسفير ألبير دولي سفير جمهورية كوت ديفوار بالقاهرة بحضور مشاركين من الجانبين.

وقد صرح السفير ألبير دولي قائلا " سعداء بتواجدنا بالعاصمة الإدارية الجديدة والانتقال جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس الإيفواري وتتويجاً للعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، كما نتقدم بالشكر لشركة العاصمة الإدارية على ما قدمته من تسهيلات لتوقيع العقد في أسرع وقت".

 كما أكد قائلاً " العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نقلة نوعية في انشاء وتطوير المجتمعات العمرانية بما تتمتع به من بنية تحتية متطورة ووسائل نقل حديثة ومتنزهات وتوفير جودة حياة للمقيمين فيها، وحرصنا من بداية المشروع على التواجد بالحي الدبلوماسي بتصميمه المتميز الراقي الذي يوفر مقتضيات وحاجة العمل الدبلوماسي ".

 من جانبه صرح المهندس عباس "أتقدم بالشكر للسيد سفير كوت ديفوار بالقاهرة وسعداء بتوقيع العقد تمهيداً لانتقال مقر السفارة الي الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتواجد سفارة كوت ديفوار الصديقة إضافة هامة للحي الدبلوماسي"

 كما صرح ايضاً " أقبال السفارات على الانتقال للعاصمة الادارية الجديدة يتزايد وننشئ أحد أفضل الاحياء الدبلوماسية على مستوي العالم".

تجد الإشارة الي ان المخطط العام للمرحلة الاولي من العاصمة الإدارية الجديدة يشمل الحي الدبلوماسي الذي سيضم كافة السفارات البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالقاهرة حيث من المخطط نقل كافة البعثات الدبلوماسية من مقار اقامتها بأحياء القاهرة المختلفة الي العاصمة الإدارية الجديدة، هذا ويأتي توقيع سفارة كوت ديفوار اليوم استكمالا للعديد من العقود التي تم توقيعها مع عدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية والذي كان أخرها سفارة الجزائر بالقاهرة.

شركة العاصمة الإدارية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية سفارة جمهورية كوت ديفوار بالقاهرة ألبير دولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السلع التموينية

التموين تواصل صرف مقررات الدعم.. قائمة أسعار السلع التموينية

حالة الطقس

بشرى من الأرصاد عن موعد انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوي

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة .. كم يصل سعر الكيلو؟

الاهلي والزمالك

تأكد غياب نجم الأهلي عن مباراة القمة أمام الزمالك

شوبير

بعد هجوم عصام الحضري.. شوبير: اوعى تدخل في جدال مع جاهل أبدا

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام مودرن سبورت.. وغياب ثنائي مؤثر

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 7 رمضان

عصام الحضري

تصاعد الحرب الكلامية بين عصام الحضري وأحمد شوبير.. القصة الكاملة

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر

١٠٨٥ عاما على تأسيسه.. وزير الأوقاف: الأزهر منارة العلم والوسطية وحصنٌ لحفظ الدين

انطلاق احتفالية مرور 1085 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر

انطلاق احتفالية مرور 1085 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر.. بث مباشر

الدكتور أحمد الغنام، من علماء وزارة الأوقاف

خطيب الأوقاف: اللغة العربية استعصت عليها حملات التغريب والتهميش.. فيديو

بالصور

الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية راقية| صور

الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا

الفرق كبير .. عارضة أزياء ترتدي فستان شيرين بالإعلان الجديد تثير السوشيال ميديا

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

المزيد