قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطأ كبير جداً.. هيثم فاروق يوجه طلبا عاجلا لـ بيسيرو
للعزومات فى رمضان.. طريقة عمل فراخ محشية بمذاق شهي ولذيذ
المأكولات السريعة الأبرز .. الإفراط في هذه الأطعمة يضر الكبد
أخبار العالم | وزير الخارجية يحذر من أي اعتداءات إسرائيلية على الأقصى .. تصاعد العنف في سوريا وسقوط مئات القتلى ..
وصفوها بصوت مصر .. هكذا أحتفي مسلسل إخواتي بـ شيرين عبد الوهاب
اليوم .. ليفربول يستضيف ساوثهامبتون وصلاح يستهدف رقم قياسى جديد
لماذا فرض الله الصيام في رمضان؟ اعرف الحكمة الإلهية
1000 جنيه هدية من الدولة لهذه الفئة.. واتحاد العمال : خطوة لتحسين أوضاعهم
أخبار التوك شو| الرئيس السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين.. سيدة تغلق الهاتف في وجه محمد رمضان مرتين
بدء امتحانات شهر مارس 2025 في جميع المدارس .. غدا
مباراة سيئة للغاية.. الغندور يعلق على أداء الزمالك أمام مودرن سبورت
177ألف سيارة فولكس فاجن معرضة للحريق.. والشركة تتحمل المسئولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

البرلمان يستأنف جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.. غدا

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة غدًا الأحد الموافق 9 مارس الجاري.

ومن المقرر أن يواصل المجلس نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل .

الإجراءات الجنائية

و وافق مجلس النواب خلال جلسته الماضية على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وسط إشادات واسعة من النواب والحكومة بأن المناقشات اتسمت بالموضوعية وقيم الحوار السليم وانفتحت على كافة الآراء.

مشيدين بحرص المجلس على دعم مصلحة الوطن والمواطن على نحو يتماشى مع متطلبات الحاضر ومواجهة تحديات المستقبل لحماية الحقوق والحريات العامة وإرساء نظام قضائي عادل. 

البرلمان مجلس النواب الحكومة النواب مشروع قانون العمل حنفي جبالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات مارس لــ4.5 مليون موظف بالحكومة

تصل إلى 450 جنيهًا.. موعد صرف زيادة التموين على البطاقات

تصل إلى 450 جنيهًا.. موعد صرف زيادة التموين 2025 على البطاقات

حالة الطقس

على غير عادة أمشير .. بيان عاجل من الأرصاد

بينها مضاد حيوي شهير| هيئة الدواء تحذر من شراء هذه الأدوية رسميًا.. القائمة والأسباب

بينها مضاد حيوي شهير| هيئة الدواء تحذر من شراء هذه الأدوية رسميًا.. القائمة والأسباب

تعرف على.. موعد صرف زيادة التموين الجديدة

موعد صرف زيادة التموين الجديدة

التموين

بشرى من التموين.. موعد صرف الزيادة على البطاقات في رمضان

حالة الطقس

مرتفع جوي يضرب البلاد .. طقس الأيام المقبلة في مصر

أحمد عبد الحميد

أحمد عبد الحميد يعلن عن دخول ابنته في غيبوبة منذ أيام ..ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

سعر اليورو

آخر تحديث لسعر اليورو اليوم 7-3-2025

البنك المركزي

البنك المركزي: 47.4 مليار دولار حجم الاحتياطي النقدي بنهاية فبراير 2025

خضروات

آخر تحديث لسعر الخضروات والفاكهة اليوم 7-3-2025

بالصور

مضاد للالتهابات.. ماذا يحدث عند تناول الحبهان أو الهيل فى رمضان؟

10 فوائد لتناول الحبهان (الهيل) في رمضان لجسمك
10 فوائد لتناول الحبهان (الهيل) في رمضان لجسمك
10 فوائد لتناول الحبهان (الهيل) في رمضان لجسمك

10 أطعمة تساعدك على فقدان الوزن بدون أدوية و لا تمارين رياضية

10 أطعمة تساعدك على فقدان الوزن
10 أطعمة تساعدك على فقدان الوزن
10 أطعمة تساعدك على فقدان الوزن

مميزة فى عزومات الإفطار.. طريقة تحضير الكنافة بالمانجا بخطوات سهلة

طريقة تحضير الكنافة بالمانجا بخطوات سهلة
طريقة تحضير الكنافة بالمانجا بخطوات سهلة
طريقة تحضير الكنافة بالمانجا بخطوات سهلة

يحارب السرطان ويحسن وظائف المخ.. 8 فوائد صحية مدهشة للبنجر

8 فوائد صحية مدهشة للبنجر
8 فوائد صحية مدهشة للبنجر
8 فوائد صحية مدهشة للبنجر

فيديو

السائق

هرجعك مكان ما خدتك.. قصة سائق البساتين والفتاة الأجنبية

زينة في مقلب رامز

ضرس زينة يثير الجدل في رامز إيلون مصر.. تريند غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دراما الحرب بالوكالة في أوكرانيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الظلم على الطريقة الدولية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

المزيد