قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السلام الآن.. ترامب يهدد بفرض عقوبات مدمرة على روسيا
صحة الفم في رمضان.. كيف تحافظ عليه؟
جريمة هزت الشرقية في نهار رمضان.. حقيقة وفاة ضحية محاولة الاعتداء بالعاشر
إعلامي يكشف عن تفاصيل خطأ إداري كلف خزينة الزمالك ٣٠٠ ألف جنيه
طلب منها مبلغا إضافيا.. تفاصيل تعدي سائق بتطبيق نقل ذكي على سائحة بالقاهرة
خبير اقتصادي: 48 مليون مواطن داخل مصر يمتلكون حسابات مصرفية
الشقي من حُرم فيه.. خطيب المسجد الحرام يوضح 5 أمور تحدث في رمضان
رسميًا.. إعلان موعد عيد الفطر المبارك 2025 فلكيًا وعدد إيام الإجازة
البنك الدولي: إعادة إعمار لبنان يتكلف 11 مليار دولار
أعاصير وأمطار رعدية.. لماذا يشهد العالم موجة طقس متطرف؟
المتهمون بإلقاء أكياس المياه على المواطنين في مدينة نصر: كنا بنهزر
وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي ووزير الدفاع بذكرى العاشر من رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير اقتصادي: 48 مليون مواطن داخل مصر يمتلكون حسابات مصرفية

حسابات مصرفية
حسابات مصرفية
محمد القاضي

أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التحول الرقمي، حيث يمتلك أكثر من 48 مليون مواطن حسابات مصرفية، مما يعكس جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي.

وأوضح، شعيب خلال تصريحات عبر إكسترا نيوز، أن السجل التجاري للشركات مرتبط بأكثر من 25 جهة حكومية، مما يعكس قوة قاعدة البيانات الوطنية.

وأشار شعيب إلى أن الدولة تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: تحسين مستوى معيشة المواطنين، القضاء على الفقر، وضمان توزيع عادل للموارد الاقتصادية. كما شدد على أن التحول إلى منظومة الدعم النقدي يسهم في حوكمة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه.


وأضاف أن منظومة الدعم تشمل 64 مليون مستفيد، بتكلفة 134 مليار جنيه من الموازنة العامة، إضافة إلى دعم الخبز الذي يستفيد منه 74 مليون مواطن، بتكلفة 90 مليار جنيه، ما يعكس التزام الدولة بحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

التحول الرقمي حسابات مصرفية مجال التحول الرقمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة التموين

موعد صرف الزيادة المقررة على بطاقات التموين في رمضان

الاهلي والزمالك

تأكد غياب نجم الأهلي عن مباراة القمة أمام الزمالك

السلع التموينية

التموين تواصل صرف مقررات الدعم.. قائمة أسعار السلع التموينية

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة .. كم يصل سعر الكيلو؟

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 7 رمضان

أرشيفية

أمطار غزيرة وشبورة مائية...حالة الطقس اليوم الجمعة 7 مارس 2025

أمطار

أمطار وسيول على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف مفاجأة في طقس الساعات المقبلة

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 7-3-2025

ترشيحاتنا

الدكتور عبدالمنعم فؤاد

المشرف على الرواق الأزهري: المحافظة على الأوطان مطلب شرعي وعلى الشباب التمسك به

أحمد عمر هاشم

كادت تشعل نزاعا.. أحمد عمر هاشم يروي كيف عالج الرسول أشد الأزمات بحكمته

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: اليد العليا تملك العلم والإنتاج و السفلى تعيش عالة

بالصور

الجمهور يناديها بـ«رقية».. نيكول سابا تتألق في إحدى الخيم الرمضانية

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

أطعمة تمنع العطش في رمضان.. وأخرى تسببه

أطعمة تمنع العطش فى رمضان
أطعمة تمنع العطش فى رمضان
أطعمة تمنع العطش فى رمضان

الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية راقية| صور

الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

المزيد