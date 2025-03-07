مفيش أمطار .. تفاصيل حالة طقس الأسبوع الثاني من رمضان

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس، خلال الأسبوع الثاني من رمضان، حيث يشهد الطقس استمرار الاستقرار في الاحوال الجوية على أغلب أنحاء البلاد.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس خلال الأسبوع الثاني من رمضان، يكو معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل، يكون الطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء.

واعتبارا من يوم الأحد المقبل، يشهد الطقس على البلاد، ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بقيم تتراوح ما بين درجتان إلى أربع درجات مئوية.

ويظل التحذير خلال حالة الطقس هذه الفترة، هو من نشاط الشبورة المائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أما عن فرص الأمطار، تنعدم فرص الأمطار خلال الأسبوع الثاني من رمضان، يكون اليوم الجمعة، أخر أيام فرص الأمطار على مناطق متفرقة بالبلاد تحديدا على مناطق السواحل الشمالية الشرقية ومناطق سيناء والسواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس الأسبوع الثاني في رمضان، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 22 إلى 25 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 20 إلى 25 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 23 إلى 28 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 25 إلى 30 درجة