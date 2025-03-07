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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الخضروات والفاكهة اليوم 7-3-2025

خضروات
خضروات
محمد صبيح

استقر سعر الخضروات والفاكهة داخل سوق العبور للجملة في ختام تعاملات اليوم الجمعة الموافق 7-3-2025؛ في اليوم السابع لشهر رمضان المعظم دون تغيير لليوم الثاني على التوالي.

سعر الطماطم والبصل

بلغ سعر كيلو الطماطم 5 جنيهات و البطاطس 7.5 جنيها للكيلو البصل الأبيض 11.5 جنيها والبصل الأحمر 13.5 جنيها للكيلو و الكوسة 12 جنيها والجزر بـ5 جنيهات و الفاصوليا 25 جنيها.

سعر الباذنجان والفلفل

وصل سعر كيلو الباذنجان البلدي 15 جنيها و الباذنجان الرومي بـ9 جنيهات للكيلو والباذنجان الأبيض 30 جنيها و الفلفل الرومي بـ23 جنيها و الحامي بـ30 جنيها والألوان بـ 45 جنيها والملوخية بـ 25 جنيها.

سعر الخيار وورق العنب

سجل سعر كيلو الخيار نحو 20 جنيها للكيلو و البسلة بـ 13 جنيها للكيلو والسبانخ بـ 7 جنيهات والقلقاس نحو 17 جنيها و البطاطا بـ9.5 جنيها للكيلو والثوم بـ 18 جنيها واللفت بـ 4 جنيهات  والبنجر بـ 10 جنيهات و الورق العنب بـ 120 جنيها و الخس بـ 8 جنيهات للواحدة و الكابوتشي بـ 9 جنيها للواحدة والكرنب بـ 5 جنيهات للواحدة والقرنبيط بـ 5.5 جنيها و البروكلي بـ 15 جنيها للواحدة.

سعر الفاكهة

وعلي جانب الفاكهة حيث استقر سعر أنواع الفواكه المختلفة داخل سوق العبور:

البرتقال والليمون

بلغ سعر كيلو البرتقال البلدي نحو 14 جنيها و البرتقال السكري نحو 14 جنيها والبرتقال أبو سرة نحو 20 جنيها و النارنج نحو 7 جنيهات واليوسفي نحو 30 جنيها الكيموكوات نحو 25 جنيها و الجريب فروت 16 جنيها و الليمون البلدي 75 جنيها و الليمون الأضاليا 11 جنيها .

سعر التفاح

وصل سعر كيلو العنب المستورد الأصفر نحو 115 جنيها و العنب الأسود 115 جنيها و التفاح الأمريكي الإيطالي نحو 100 جنيه والتفاح الجولدن نحو 80 جنيها و التفاح السوري اللبناني نحو 80 جنيها .

سعر البلح

ووصل سعر كيلو البلح الرملي نحو 18 جنيها و البلح السيوي نحو 70 جنيها و البلح الثلاجة نحو 18 جنيها والبلح الشامية نحو 46 جنيها و البلح الأسواني نحو 45 جنيها .

بلغ سعر كيلو الجوافة نحو 24 جنيها و الرومان نحو 50 جنيها والفراولة نحو 30 جنيها والكانتلوب نحو 18 جنيها و المانجو كيت نحو 100 جنيه و المانجو السوداني نحو 80 جنيها.

اخبار مصر مال واعمال سعر البصل سعر كيلو البرتقال سعر كيلو التفاح سعر الخضروات والفاكهة سعر الطماطم والبطاطس سعر كيلو الليمون

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