قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ألمانيا ترحب بالخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة
بسمة بوسيل لـ رامز جلال: شعرك تحفة وجامد| فيديو
وقعت في الملوخية .. رامز جلال يسخر من بسمة بوسيل
رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث
بعد زيادتها لـ1500 جنيه.. كيف تحصل على منحة العمالة غير المنتظمة 2025
رامز إيلون مصر .. رد فعل مثير من بسمة بوسيل بعد اكتشاف مقلب رامز جلال
رنا رئيس: مؤمنة بالحسد لكن مش مهووسة بيه.. وخطوبتي السابقة أكدت وجوده
مفتي الجمهورية: الصبر فضيلة عظيمة تشكل أساساً للرسالات السماوية
هموت بجد.. أول تعليق من بسمة بوسيل على مقلب رامز جلال
حسين فهمي عن خلعه من زوجته السعودية: ناس كتير بتتخلع.. ومش متضايق
عمري ما هتجوز .. بسمة بوسيل تحسم موقف عودتها لتامر حسني
موقف محرج على الهواء.. سيدة تغلق الهاتف في وجه محمد رمضان مرتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بسمة بوسيل لـ رامز جلال: شعرك تحفة وجامد| فيديو

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
محمد حليم قنديل

قالت بسمة بوسيل لـ رامز جلال بعد الكشف عن وجهه في نهاية المقلب الذي تعرضت له بسة بوسيل في برنامج “رامز إيلون مصر” المذاع على قناة MBC مصر، “أنت مجنون .. أنت بتهزر .. أنت مريض .. أنت مجنون يا ابني”.

وسأل رامز جلال بسمة بوسيل عن رأيها في لون شعره، فردت قائلة “تحفة .. جامد”.

ورددت بسمة بوسيل كلمات كانت تتلقاها من رامز جلال على موافقتها عما حدث داخل المقلب ولكن عند جملة التنازل عن النفقة قالت “وحياة أمي مانا عملاها”.

يُعرض البرنامج يوميًا طوال شهر رمضان بعد الإفطار مباشرة، حيث تنطلق الحلقات في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر / 7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، مستقطبًا عددًا كبيرًا من المشاهدين الذين يترقبون النجوم المشاركين وردود أفعالهم أثناء وقوعهم في الفخ الذي أعدّه لهم رامز جلال.

ومن ضحايا برنامج «رامز إيلون مصر» في رمضان 2025 فيفي عبده وأحمد العوضي وأحمد فهمي والفنان حسام حبيب، ونور إيهاب، وإلهام شاهين، ومحمد عبدالرحمن «توتا» ومصطفى غريب ومصطفى أبو سريع ومحمد رجب ونور النبوي، بالإضافة إلى الإعلامي شريف عامر.

رامز جلال mbc مصر بسمة بوسيل شهر رمضان رامز إيلون مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة التموين

موعد صرف الزيادة المقررة على بطاقات التموين في رمضان

الاهلي والزمالك

تأكد غياب نجم الأهلي عن مباراة القمة أمام الزمالك

رسميًا.. إعلان موعد عيد الفطر 2025 فلكيًا وعدد إيام الإجازة

رسميًا.. إعلان موعد عيد الفطر المبارك 2025 فلكيًا وعدد إيام الإجازة

السلع التموينية

التموين تواصل صرف مقررات الدعم.. قائمة أسعار السلع التموينية

وفاة 3 من أسرة واحدة بسبب هذا المرض .. جمال شعبان يكشف التفاصيل والأسباب

وفاة 3 من أسرة واحدة بسبب هذا المرض .. جمال شعبان يكشف التفاصيل والأسباب

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 7 رمضان

الأهلي والزمالك

غياب 5 لاعبين من الأهلي أمام الزمالك في قمة الدوري يوم الثلاثاء

أمطار

أمطار وسيول على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف مفاجأة في طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| نصائح للوقاية من صداع الصيام.. أطعمة لمرضى القولون في رمضان

الماء

لن تصدق.. 3 مخاطر للإفراط في تناول الماء

طريقة عمل عصير قمر الدين بالمانجو

طريقة عمل عصير قمر الدين بالمانجو

بالصور

هموت بجد.. أول تعليق من بسمة بوسيل على مقلب رامز جلال

بسمة بوسيل مع رامز جلال
بسمة بوسيل مع رامز جلال
بسمة بوسيل مع رامز جلال

مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة8 .. ألحان المهدي تكتشف تجسس والدتها على محمد هنيدي

سما ابراهيم ومحمد هنيدي وألحان المهدي
سما ابراهيم ومحمد هنيدي وألحان المهدي
سما ابراهيم ومحمد هنيدي وألحان المهدي

بالصور .. ريهام عبد الحكيم تطرب جمهورها فى سهرة رمضانية

ريهام عبد الحكيم
ريهام عبد الحكيم
ريهام عبد الحكيم

بعد ظهورها مع رامز جلال.. لون شنطة بسمة بوسيل

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

المزيد