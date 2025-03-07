بسمة بوسيل لـ رامز جلال: شعرك تحفة وجامد| فيديو

قالت بسمة بوسيل لـ رامز جلال بعد الكشف عن وجهه في نهاية المقلب الذي تعرضت له بسة بوسيل في برنامج “رامز إيلون مصر” المذاع على قناة MBC مصر، “أنت مجنون .. أنت بتهزر .. أنت مريض .. أنت مجنون يا ابني”.

وسأل رامز جلال بسمة بوسيل عن رأيها في لون شعره، فردت قائلة “تحفة .. جامد”.

ورددت بسمة بوسيل كلمات كانت تتلقاها من رامز جلال على موافقتها عما حدث داخل المقلب ولكن عند جملة التنازل عن النفقة قالت “وحياة أمي مانا عملاها”.

يُعرض البرنامج يوميًا طوال شهر رمضان بعد الإفطار مباشرة، حيث تنطلق الحلقات في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر / 7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، مستقطبًا عددًا كبيرًا من المشاهدين الذين يترقبون النجوم المشاركين وردود أفعالهم أثناء وقوعهم في الفخ الذي أعدّه لهم رامز جلال.

ومن ضحايا برنامج «رامز إيلون مصر» في رمضان 2025 فيفي عبده وأحمد العوضي وأحمد فهمي والفنان حسام حبيب، ونور إيهاب، وإلهام شاهين، ومحمد عبدالرحمن «توتا» ومصطفى غريب ومصطفى أبو سريع ومحمد رجب ونور النبوي، بالإضافة إلى الإعلامي شريف عامر.