سرعة إجراء تحريات المباحث في حيازة شخص للألعاب النارية

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة حيازة شخص للالعاب النارية وترويجها في القاهرة.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها ، وتكثيف الجهود لملاحقة وضبط القائمين على تصنيعها وترويجها .

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (القاهرة – السويس) عن ضبط مالكى مكتبتين بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة ، وبحوزتهما (أكثر من 25 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

كما تم ضبط (أحد الأشخاص) حال إستقلاله سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس ، وبحوزته (28702 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.