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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

خبير سياسي: زيارة الرئيس السيسي للأكاديمية العسكرية حملت رسائل طمأنة للمصريين

الدكتور أحمد شعبان
الدكتور أحمد شعبان
القسم السياسي

قال الدكتور أحمد شعبان الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأكاديمية العسكرية في هذا التوقيت الحساس خطوة مهمة تحمل في طياتها رسائل متعددة تتعلق بالشأن الداخلي والخارجي، فضلا عن رسائل طمأنة للمصريين.

وأوضح شعبان، أن لقاء الرئيس السيسي مع طلاب الأكاديمية العسكرية يمثل تجسيدًا لرؤية سياسية واضحة تحاول تقديم الدعم للقوات المسلحة المصرية وتعزيز دور مصر في المنطقة، كما تعكس الزيارة إيجابية الموقف المصري تجاه الأحداث الإقليمية.

وتابع: "تسعى مصر إلى اتخاذ خطوات مختلفة في إطار استراتيجيتها لمواجهة التحديات، خصوصًا في السياق الحالي للحرب على غزة وكان العالم قد شهد جهودًا مصرية واضحة في محاولة لوقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية، مع التأكيد على رفض تهجير أي من السكان الفلسطينيين".

ونوه أستاذ العلوم السياسية، بأن الرئيس السيسي قد أشار خلال الزيارة إلى أهمية خطة إعمار غزة، التي تمثل جهدًا متكاملًا لجميع أجهزة الدولة. ويعكس هذا الجهد دعم القمة العربية للخطة، ما يعكس عزم مصر على تقديم كل ما يلزم من جهود لإعادة إعمار المناطق المتضررة، وضمان عودة الحياة الطبيعية لمئات الآلاف من المواطنين.

وأردف الدكتور أحمد شعبان، بأن رسالة الرئيس السيسي كانت واضحة لكل الوزارات والهيئات الحكومية بالعمل بكامل طاقتها مع الاستعداد التام لما تتطلبه المرحلة الراهنة من دقة وحساسية، ما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الثقة بين الحكومة والشعب، وتؤكد على أهمية وحدة الصف في مواجهة التحديات. حيث أن ذلك يعكس التزام مصر القوي بالمشاريع التنموية الإقليمية والدولية.

الرئيس السيسي تصريحات الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية زيارة الرئيس السيسي

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