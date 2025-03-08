إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة بالأسلحة النارية في المنشاة سوهاج

شهد مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، مشاجرة عنيفة بين طرفين من عائلة واحدة؛ أسفرت عن إصابة خمسة أشخاص، أحدهم أُصيب بطلقات خرطوش بالرأس والفخذ؛ وذلك بسبب خلاف فيما بين الطرفين على ملكية قطعة أرض.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين من عائلة واحده، ووجود مصابين.

وبالإنتقال والفحص، تبين أن المشاجرة بين كلًا من:" طرف أول علي ع. م. م- 55 عامًا- عامل- مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس، نجل شقيقه أحمد ح. ع. م- 29 عامًا- عامل- مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس، شقيق زوجة الأول محمد س. ع. ح- 42 عامًا- عامل".

وطرف ثانٍ كل من:" صالح ع. ا. م- 47 عامًا- عامل- مصابًا برش خرطوش بالفخذ الأيسر، شقيقه عبد الحميد ع. ا. م- 51 عامًا- عامل- مصابًا برش خرطوش بالرأس، نجل شقيقهما صبري م. ع. ا- 22 عامًا- عامل- مصابًا برش خرطوش بالقدم اليمنى".

وعلى الفور تم نقل المصابين من الطرف الأول إلى مستشفى المنشاة المركزي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية، فيما تم تحويل مصابي الطرف الثاني إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

وبضبط طرفي المشاجرة، تبادلا الاتهامات بالاعتداء على بعضهم، كما تبين أن الأول من الطرف الأول أطلق النار من السلاح المضبوط بحوزته، محدثًا إصابات بالطرف الثاني؛ وذلك بسبب نزاع على ملكية قطعة أرض.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.