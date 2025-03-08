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اليوم .. ليفربول يستضيف ساوثهامبتون وصلاح يستهدف رقم قياسى جديد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم .. ليفربول يستضيف ساوثهامبتون وصلاح يستهدف رقم قياسى جديد

محمد صلاح
محمد صلاح
قسم الرياضة

يستضيف ليفربول نظيره ساوثهامبتون في تمام الخامسة مساءً اليوم السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة 28 للدوري الانجليزي .

ويستهدف النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، تحقيق إنجازًا تاريخيًا عندما يلتقي الريدز مع ساوثهامبتون، اليوم  السبت، في مسابقة الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح يطارد إنجاز “راش” التاريخي

ووفقًا لموقع ليفربول الرسمي، فإن محمد صلاح سجل 9 أهداف أمام ساوثهامبتون وإذا سجل هدفًا في مباراة اليوم سيصبح الهداف التاريخي لمباريات الفريقين بالتساوي مع أسطورة الريدز إيان رش.

وبإمكان محمد صلاح تخطي إيان راش والإنفراد بلقب الهداف التاريخي لمواجهات ليفربول وساوثهامبتون إذا سجل هدفين أو أكثر.

يذكر أن محمد صلاح ساهم في 12 هدفًا من أصل 13 مباراة خاضها ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد هذا الموسم.

وسجل الريدز هدفين على الأقل في 25 مباراة بالدوري هذا الموسم، أي أكثر بعشرة أهداف على الأقل من أي فريق آخر، وهي أعلى نسبة (89%) من المباريات التي سجل فيها أي فريق أهدافًا متعددة خلال موسم واحد في المسابقة.

وفاز ليفربول في 11 من آخر 13 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ساوثهامبتون، باستثناء الخسارة 1-0 في يناير 2021 والتعادل 4-4 في مايو 2023، وكلاهما في سانت ماري.

وكان آخر فوز لساوثهامبتون في الدوري على ملعب أنفيلد في سبتمبر2013، عندما سجل مدافع ديان لوفرين هدف الفوز في الدقيقة 54.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه أرسنال صاحب المركز الثاني.

الدوري الإنجليزي محمد صلاح ليفربول ساوثهامبتون ملعب أنفيلد

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