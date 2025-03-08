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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رامز جلال ساخرا من كنو : برج مراقبة نازل من العربية | فيديو

محمد كنو ورامز جلال
محمد كنو ورامز جلال
محمد حليم قنديل

في حلقة مليئة بالمواقف الطريفة والمفاجآت، وقع محمد كنو لاعب نادي الهلال السعودي، ضحية مقلب رامز إيلون مصر، تقديم رامز جلال  والمذاع عبر شاشة قناة MBC مصر.

وسخر رامز جلال من كنو، قائلا "ايه يا جماعة برج المراقبة اللى نزل من العربية دا .. دا تحس انه شغال في محطة بنزين .. وايه الكسكته دي يا جدعان .. دي جروف"

 

يُعرض البرنامج يوميًا طوال شهر رمضان بعد الإفطار مباشرة، حيث تنطلق الحلقات في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر 7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، مستقطبًا عددًا كبيرًا من المشاهدين الذين يترقبون النجوم المشاركين وردود أفعالهم أثناء وقوعهم في الفخ الذي أعدّه لهم رامز جلال.

ومن ضحايا برنامج «رامز إيلون مصر» في رمضان 2025 فيفي عبده وأحمد العوضي وأحمد فهمي والفنان حسام حبيب، ونور إيهاب، وإلهام شاهين، ومحمد عبدالرحمن «توتا» ومصطفى غريب ومصطفى أبوسريع ومحمد رجب ونور النبوي، بالإضافة إلى الإعلامي شريف عامر.

رامز جلال mbc مصر نادي الهلال السعودي محمد كنو رامز إيلون ماسك

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