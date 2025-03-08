وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الفردي ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ختام منافسات الفردي في بطولة كأس العالم لسلاح الشيش، التي يستضيفها نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الجاري، بمشاركة 428 لاعبًا ولاعبة من 46 دولة.

وفي كلمته، أشاد وزير الرياضة بالتنظيم المميز للبطولة، مؤكدًا أن مصر أصبحت وجهة عالمية لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وكوادر قادرة على تنظيم البطولات الدولية بكفاءة.

وأضاف أن استضافة مصر لهذه البطولة تعكس ثقة الاتحادات الرياضية الدولية في قدرات الدولة المصرية، خاصة في ظل توجيهات القيادة السياسية التي تدعم بقوة استضافة البطولات العالمية في مختلف الرياضات.

وشهدت البطولة تألق المصري عبد الرحمن طلبة، الذي احتل المركز الـ11 بعد خسارته في ثمن النهائي أمام الإيطالي توماسو ماريني، المصنف الثالث عالميًا.

وتألق طلبة وقدم أداءً قويًا في البطولة، حيث فاز على بطل المجر جيرجو سزيميس بنتيجة 15-9 في دور الـ32، وتغلب على السنغافوري رافائيل جوان كانج بنتيجة 15-8 في دور الـ64 الرئيسي.

وأشار صبحي إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت مقصدًا رئيسيًا للبطولات الدولية، بفضل المشروعات الرياضية الكبرى التي يتم تنفيذها، مما يعزز مكانة مصر كمركز رياضي عالمي، لافتًا إلى أن الوزارة مستمرة في دعم الأبطال الرياضيين والاتحادات المختلفة لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع علم مصر في المحافل الدولية.

ومن المقرر أن تُختتم البطولة غدًا بمنافسات الفرق، حيث تشهد مشاركة 26 منتخبًا في منافسات فرق الرجال و22 منتخبًا في فرق السيدات، وسط توقعات بمنافسات قوية تعكس المستوى العالمي للبطولة.