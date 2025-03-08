موقف أشرف بن شرقي من المشاركة أمام الزمالك في مباراة القمة

حسم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقف أشرف بن شرقي لاعب الفريق أمام الزمالك في المواجهة المرتقبة بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز.

واستقر كولر علي مواصلة الدفع بالمغربي بن شرقي في التشكيل الأساسي للنادي الأهلي أمام الزمالك في القمة المرتقبة.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الزمالك فى الدوري

يستعد الأهلي لمواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بدوري نايل.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بدوري نايل

وتنقل المباراة التي تجمع بين الزمالك والأهلي فى دوري نايل، من خلال قناة أون تايم سبورت باعتبارها صاحبة حقوق البث الحصري المباشر لمباريات بطولة الدوري المصري.

نظام الدوري الجديد

يقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام جديد يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

وضمنت 9 أندية بشكل رسمي المشاركة في دورة التتويج وهي بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

وتلعب 9 أندية في مجموعة تجنب الهبوط وهي زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

يتواجد الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، في حين يعتلي بيراميدز صدارة الترتيب برصيد 42 نقطة، ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة.