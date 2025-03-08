أحمد موسى يكشف تفاصيل خطة إعمار غزة: 53 مليار دولار و500 ألف فرصة عمل

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة لاقت قبولًا عربيًا وأوروبيًا، مشيرًا إلى أن مصر أعدت برنامجًا متكاملًا لإعادة إعمار القطاع، يتضمن مراحل زمنية محددة بتمويل ضخم.



وخلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أوضح أحمد موسى أن مرحلة التعافي تمثل الخطوة التمهيدية في إعادة الإعمار، وتتطلب تمويلًا بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 6 أشهر، بهدف توفير الاحتياجات العاجلة للسكان المتضررين.



وأشار أحمد موسى إلى أن المرحلة الأولى من إعادة إعمار غزة تستمر عامين بتكلفة تصل إلى 20 مليار دولار، وتشمل:

• إزالة الركام والاستفادة منه في ردم المناطق الساحلية.

• إنشاء المرافق العامة والشبكات الأساسية.

• بناء وحدات سكنية جديدة لاستيعاب النازحين.

أما المرحلة الثانية، فتستمر عامين ونصف بتكلفة 30 مليار دولار، وتتضمن:

• إنشاء 200 ألف وحدة سكنية لاستيعاب 1.2 مليون نسمة.

• تطوير البنية التحتية وبناء شبكات المرافق العامة.

• إقامة مبانٍ خدمية تشمل المدارس والمستشفيات.

• إنشاء طريق كورنيش على ساحل غزة.

• بناء مطار دولي وميناء صيد لدعم الاقتصاد المحلي.

وأكد أحمد موسى أن إعادة إعمار غزة ستوفر 500 ألف فرصة عمل للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع على مدار 5 سنوات ستصل إلى 53 مليار دولار.



وفيما يتعلق بالركام الناتج عن القصف العنيف، أوضح أحمد موسى أن مصر وضعت خطة شاملة لإزالته والتعامل مع الذخائر غير المنفجرة، مشيرًا إلى أن تكلفة هذه العملية تصل إلى 100 مليون دولار، وتشمل:

• التخلص من القنابل والأسلحة غير المنفجرة بحذر.

• تنفيذ عمليات تطهير واسعة لضمان سلامة المناطق المتضررة.

• استخدام الركام في رصف الطرق وتأهيلها

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن الجهود المصرية في إعادة إعمار غزة تعكس التزام مصر بدعم الشعب الفلسطيني وإعادة بناء القطاع وفق رؤية متكاملة، وهذه خطة أمان واستقرار للجميع وليس الشعب الفلسطيني فقط.