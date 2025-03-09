شركات السياحة تطالب بـ إلغاء رحلات طيران عمرة رمضان دون غرامات

طالبت غرفة شركات السياحة ،شركة الخطوط الجوية السعودية ، الغاء رحلات الطيران عن رحلات العمرة دون فرض أي غرامات على شركات السياحة نظرا لظروف خارجة عن إرادتهم وحفاظا على حقوق معتمرين بيت الله الحرام.



أوضحت غرفة شركات السياحة في خطاب موجهة لـ شركة الخطوط الجوية السعودية حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أن طلبها بـ الغاء رحلات الطيران جاء في ظل قيام وزارة الحج والعمرة السعودية بتحديد الطاقة الاستيعابية "الكوتة" للوكلاء السعوديين لاصدار التأشيرات في مصر .

الغاء رحلات عمرة رمضان



أفادت الغرفة ،أن القرار أجى إلى توقف إصدار التأشيرات من جانب الوكلاء السعوديين لشركات السياحة المصرية منذ بداية شهر رمضان المبارك.



يذكر أن أعداد المعتمرين المصريين لهذا العام في السعودية تبدو في مستويات مناسبة، ولكنها شهدت زيادة ملحوظة مقارنة بالأعوام السابقة.



وكانت قد فتحت المملكة العربية السعودية فتحت أبوابها أمام المعتمرين من جميع أنحاء العالم، ما ساهم في تسهيل سفر العديد من المصريين لأداء العمرة هذا العام.



فيما شهدت أسعار العمرة إرتفاع ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران ،حيث وصل متوسط سعر تذكرة الطيران يتراوح بين 25 و28 ألف جنيه، ما يمثل عبئًا إضافيًا على المعتمرين.



ويشهد برنامج العمرة لهذا العام يبدأ من 55 إلى 65 ألف جنيه، شاملاً جميع التكاليف باستثناء الوجبات الغذائية ،وجاءت الزيادة في الأسعار تأتي نتيجة لعدة عوامل اقتصادية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف السفر والإقامة في المملكة العربية السعودية.

