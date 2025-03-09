أستاذ بالقومي للبحوث يكشف التأثيرات الصحية الهامة للصيام على خلايا الجسم

قال الدكتور شريف جمال استاذ بالمركز القومي للبحوث ، بعض النصائح حول الصيام وبعض التأثيرات الصحية الهامة على خلايا الجسم، إنه الصيام يفيد في استهلاك احتياطيات الدهون وينظف خلايا الجسم من السموم الضارة التي يمكن أن تتواجد في التراكمات الدهنية.

التأثيرات الصحية الهامة للصيام على خلايا الجسم

واستكمل: "هكذا يبدأ الجسم بالتخلص من السموم بشكل طبيعي نتيجة التغير الذي يطرأ على عمل الجهاز الهضمي على مدار الشهر، ما يتيح للصائم فرصة مواصلة اتباع أسلوب حياة صحي بعد رمضان".

التوصيات:

1- تناول اقل كمية من السكريات،

٢- ممارسه رياضه المشي بعد الافطار.