قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية البريطاني يدين الضربات الروسية على أوكرانيا ويصفها بـ«البغيضة»
الفوائد الصحية للأغذية الوظيفية وعلاقتها باضطرابات الغدد الصماء
كارثة جديدة بأمريكا.. حرائق غابات لونج آيلاند تخرج عن السيطرة وإعلان الطوارئ|فيديو
هالة صدقي تحتفل بعيد ميلاد توأمها الـ 16 برسالة مؤثرة.. ماذا قالت؟
أحمد موسى: أشجع الأهلي منذ 55 عامًا.. الإدارات تتغير ويبقى الكيان شامخًا
سلوى عثمان: دوري في سجن النسا كان محطة فارقة وغيّر مسيرتي
شادي شامل يثير الجدل بتصريحاته حول الحجاب وطقوسه في رمضان
مفاوضات حاسمة في الدوحة .. مبعوث أمريكي يسعى لاتفاق جديد بين إسرائيل وحماس
هجوم على «سادكوب» في اللاذقية.. توترات تتصاعد في الساحل السوري
حقيقة بيع استاد الإسماعيلي .. نصر أبوالحسن يكشف المستور |تفاصيل
مفاجأة فى أسعار البيض اليوم الأحد.. كم يصل سعر الكرتونة؟
الزمالك يترقب موقف ناصر منسي وجهاد قبل قمة الأهلي في دوري نايل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كارثة جديدة بأمريكا.. حرائق غابات لونج آيلاند تخرج عن السيطرة وإعلان الطوارئ|فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

شهدت جزيرة لونج آيلاند، وهي الأكبر في الولايات المتحدة، انتشارًا واسعًا لحرائق الغابات، مما دفع السلطات إلى إجلاء السكان وسط تحذيرات جدية من خطورة الوضع.

وأعلنت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوكول، حالة الطوارئ، مؤكدة أن الأجهزة الحكومية تعمل على احتواء النيران التي اندلعت بالقرب من منطقة "باين بارينز"، وهي غابات تمتد عبر عدة بلدات شرق نيويورك.

وفي تصريحات لقناة "نيوز 12" المحلية، قالت هوكول: "الحرائق لا تزال خارج السيطرة حتى الآن"، مشيرة إلى أنه تم إجلاء سكان منطقة ويستهامبتون، مع احتمالية تنفيذ عمليات إجلاء إضافية إذا استمر انتشار النيران.

وأضافت أن ألسنة اللهب تهدد المنازل، بالإضافة إلى مصنع كيميائي ومستودع تابع لشركة "أمازون"، ما يزيد من خطورة الموقف.

حالة ذعر

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق اشتعال النيران وتصاعد ألسنة اللهب في الهواء، بينما غطى الدخان الكثيف الطرق المجاورة، مما تسبب في حالة من الذعر بين السكان.

وفي وقت لاحق، أصدرت بلدة ساوثهامبتون تحذيرًا مشددًا من إشعال أي نيران، حتى الترفيهية منها، بسبب ارتفاع خطر انتشار الحرائق، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود السيطرة على الكارثة.

وأكدت هوكول أن الحرس الوطني يشارك في عمليات الإطفاء من خلال استخدام المروحيات، بالتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون المحلية. وقالت: "سلامة المواطنين هي أولويتي القصوى، وسأبذل كل ما في وسعي لحماية سكان لونج آيلاند".

ورغم عدم توفر تقديرات دقيقة لحجم الأضرار حتى الآن، إلا أن الحاكمة أشارت إلى أن النيران تنتشر بسرعة كبيرة. ووفقًا لبيانات الأقمار الصناعية التابعة لوكالة "ناسا"، امتدت الحرائق والدخان لمسافة تقارب 3 كيلومترات على طول طريق "صنرايز هايواي"، مما أدى إلى إغلاق جزء من الطريق السريع المؤدي إلى شرق لونج آيلاند.

ووصلت ألسنة اللهب إلى مناطق قريبة من مطار "فرانسيس إس جابريسكي"، حيث أطلق الحرس الوطني مروحية للمشاركة في عمليات الإطفاء، كما تم إخلاء القاعدة العسكرية المجاورة كإجراء احترازي، وفق ما أكده المتحدث الرسمي، شيران كامبل.

أمريكا حرائق حرائق الغابات كارثة لونج آيلاند حرائق أمريكا جزيرة لونج آيلاند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. موعد صرف زيادة التموين 2025 على البطاقات

خلال ساعات.. موعد صرف زيادة التموين 2025 على البطاقات

المشاجرة

خناقة على الكراسي.. تفاصيل مشاجرة السحور داخل أشهر مطعم فول في رمسيس| صور

سعد الصغير

بعد قضاء مدة حبسه.. الإفراج عن سعد الصغير خلال ساعات بهذا الشرط

العيد الأحد أم الإثنين؟.. مفاجأة بشان عدد أيام الإجازة للحكومة والقطاع الخاص

العيد الأحد أم الإثنين؟.. مفاجأة بشان عدد أيام الإجازة للحكومة والقطاع الخاص

صورة أرشيفية

مرتفع جوى قادم | مفاجأة في طقس الأيام القادمة.. إيه الحكاية ؟

كيفية تحويل الأموال من الخارج إلى مصر عبر تطبيق "إنستاباي"

كيفية تحويل الأموال من الخارج إلى مصر عبر تطبيق إنستاباي؟

تعرف على.. موعد صرف مرتبات شهر مارس

تعرف على موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأحد 9-3-2025

ترشيحاتنا

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| فوز المحافظة بجائزة «حوافز تميز الأداء».. وهذه نتائج 24 زيارة للتفتيش المالي والإداري

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

طالب إسكندراني كفيف يؤم المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر

ارشيفية

العثور على جثة مُسن عربى داخل مقر إقامته بأحد فنادق الدقهلية

بالصور

افتتاح الدورة الرمضانية الثامنة للمديريات الخدمية بالصالة المغطاة في الزقازيق .. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مسلسل جودر2 الحلقة 8.. تارا عماد تتحالف مع نور ضد والدها وعمها

تارا عماد ونور
تارا عماد ونور
تارا عماد ونور

أفكار هدايا لـ عيد الأم في حدود 100 جنيه

افكار هدايا لعيد الام
افكار هدايا لعيد الام
افكار هدايا لعيد الام

مسلسل الكابتن الحلقة 9.. حسام وكريم في ورطة بسبب كشك طاطا

مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: هل يلتئم الجرح ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الاجتهاد المتجدد: ضرورة فقهية لتجسيد المؤتلف الإسلامي الفاعل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: يوم المرأة العالمي.. تاريخ وطموحات

المزيد