سهر الصايغ تتألق في التمثيل.. وأحداث نارية في الحلقة الثامنة من حكيم باشا|تفاصيل

أشادت الفنانة رانيا محمود ياسين بأداء النجمة سهر الصايغ، مشيرةً إلى أنها تمتلك موهبة استثنائية وتترك بصمة واضحة في كل دور تقدمه، ووصفتها بأنها "حكيم باشا" في التمثيل، نظرًا لتنوعها في مختلف الشخصيات التي تؤديها.

وقالت رانيا محمود ياسين عبر "فيسبوك": "سهر الصايغ فنانة ذات طابع خاص، تترك بصمة في جميع أدوارها، موهبة قوية تختلف في كل دور تقدمه، سهر الصايغ حكيم باشا في التمثيل".

أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "حكيم باشا"

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل «حكيم باشا»، بطولة النجم مصطفى شعبان وآخرين، العديد من التطورات الهامة والمثيرة، وذلك بعد عرضها مساء اليوم على قناة «CBC» العامة، بالتزامن مع عرضها حصريًا عبر منصة Watch It الأصلية في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة. كما تم عرضها لاحقًا على قناة «الحياة» العامة في تمام الساعة 9:30 مساءً، مع استمرار إعادة بثها في توقيتات مختلفة عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

بدأت الحلقة بحديث زوجات «حكيم» (مصطفى شعبان) حول تقسيم الليالي بينهن، بعد زواجه من الثالثة «غزل» (دينا فؤاد). وقالت «لوما» (يارا قاسم) لـ«غزل» إن الجدول كان ينص على أن يقضي «حكيم» ثلاثة أيام معها، وثلاثة أيام أخرى مع «صفا» (هاجر الشرنوبي)، مؤكدةً أنها لن تتنازل عن أي يوم من أيامها.

وانتهت الحلقة على مشهد طلب «حكيم» من «غزل» أن تهتم بابنها فقط، وألا تخدم في القصر أو تستمع إلى أحد غيره. ثم أخذ الطفل منها وذهب إلى المقبرة، لينتهي المشهد على هذا الحدث المشوق.