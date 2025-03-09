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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بيان رسمي من كلية طب المنوفية بعد وفاة طالبة بسبب صعوبة امتحان

كلية الطب جامعة المنوفية
كلية الطب جامعة المنوفية
مروة فاضل

أصدرت كلية الطب جامعة المنوفية بيانا رسميا وذلك عقب وفاة طالبة بالفرقة الخامسة بكلية الطب بسبب صعوبة امتحان مادة الأنف والاذن والحنجرة واستهزاء أستاذ المادة بهم.

سبب وفاة الطالبة:

حيث توفت الطالبة ايمان دياب ابنة مركز بركة السبع في محافظة المنوفية متأثرة بإصابته بنزيف في المخ نتيجة الاكتئاب بعد الامتحان.

بيان كلية الطب جامعة المنوفية:

وجاء بيان الكلية " بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، ينعى مجلس الكلية الطالبة إيمان دياب بالفرقة الخامسة التي وافتها المنية، ويتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرتها وذويها في هذا المصاب الأليم. نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

وبشأن الشكوى المقدمة من طلاب الفرقة الخامسة عن طريق اتحاد الطلاب بخصوص امتحان مادة الأنف والأذن والحنجرة وما ورد في الرد الرسمي من القسم المختص، يؤكد مجلس الكلية أن الموضوع قيد التحقيق الرسمي منذ فترة ،وفقًا للإجراءات المعمول بها داخل الكلية والجامعة بما يضمن  تحقيق شفافية  وعدالة ونزاهة التحقيق من أجل  الوصول إلى الحقائق واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على نتائجه.

كما يؤكد مجلس الكلية على الالتزام التام بالأعراف والتقاليد الجامعية بين جميع أطراف المنظومة التعليمية والتي تشكل جوهر رسالته العلمية والتربوية. ولن يُسمح بأي تجاوزات أو مخالفات تمس هذه المبادئ مع  اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان تطبيق القوانين واللوائح بشكل جاد وفعّال.

وإذ تشدد الكلية على حرصها الدائم على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة لجميع الطلاب، فإنها تؤكد التعامل مع جميع القضايا والشكاوى المطروحة بكل جدية ومسؤولية.

المنوفية محافظة المنوفية جامعة المنوفية وفاة طالبة كلية الطب

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