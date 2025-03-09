انتي طالق.. رامز جلال يجبر محمد رجب على طلاق نوال | تفاصيل

أجبر رامز جلال في حلقة الليلة من برنامج "رامز إيلون مصر" المذاع على قناة “ إم بي سي مصر ”، الفنان محمد رجب على طلاق نوال.



وهدد رامز جلال محمد رجب بعقرب أطلق عليه اسم نوال وطلب من محمد رجب طلاق نوال حتى لا يضع العقرب علي جسده، فرد محمد رجب: انتي طالق يا نوال.



ووقع الفنان محمد رجب، ضحية مقلب الفنان رامز جلال في حلقة الليلة من برنامج "رامز إيلون مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر ".

وخلال الحلقة، وجه الفنان رامز جلال، سؤالا لـ محمد رجب، قائلا: "قول رأيك فيا"، ليرد رجب قائلا: "كنت فاكر إن فيه 1% عقل وأتمنى من الله الـ1% ده يظهر علشان أتكلم معاك.. أنت عيان في دماغك".



برنامج رامز جلال

ويعرض برنامج رامز جلال الجديد 2025 على شبكة قنوات MBC، يوميًا بعد المغرب كعادة كل عام ويستضيف خلاله العديد من المشاهير والنجوم والرياضيين من مصر والوطن العربي.

وكشف برومو رامز جلال 2025 الجديد رامز إيلون مصر عن بعض الضحايا الذين وقعوا ضحايا لمقلب رامز جلال و تضمن برومو رامز جلال 2025 الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب والفنان أحمد العوضي والفنانة فيفي عبده والمطرب حسام حبيب ومحمد عبد الرحمن ولاعب الأهلي إمام عاشور ونور النبوي وغيرهم من الفنانين ولاعبي الكرة .

وظهر في برومو رامز جلال 2025 كلب روبوت خلال الإيقاع بضحاياه وتنفيذ المقلب وتبين أن الروبوت ثمنه يصل 4 ألاف دولار.