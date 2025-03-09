محافظ سوهاج: يوم الشهيد تأكيد على وفاء الوطن لتضحيات أبطاله

أكد محافظ سوهاج الدكتور عبد الفتاح سراج، أن يوم الشهيد هو مناسبةٌ نجدد فيها العهد على أن تبقى مصر قويةً بأبنائها، شامخةً بتضحياتهم، ماضيةً نحو المستقبل بفضل رجالها البواسل الذين يحمون أمنها وحدودها.



وقال المحافظ ، في بيان اليوم ، إن هذا اليوم يمثل ذكرى خالدة لشهدائنا الأبرار الذين سطروا أروع ملاحم البطولة في ميادين الشرف والعطاء، وضربوا أسمى معاني التضحية والفداء ليظل الوطن حرا أبيا مستقراً، موجهاً التحية لكل شهيدٍ ضحى بروحه من أجل أن يبقى الوطن نابضاً بالحياة، ولكل مصري يواصل مسيرة البناء والتقدم وفاءً لتضحياتهم، مؤكداً أن الإحتفال بهذه المناسبة هو تأكيد على وحدة الصف والعمل من أجل تحقيق التنمية والرخاء لشعب مصر العظيم.



وبعث محافظ سوهاج، ببرقيات تهنئة إلى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد فتحي خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، معرباً عن خالص تقديره وامتنانه لأسر شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والشرطة، مؤكداً أن ذكراهم العطرة ستظل محفورة في سجلات العطاء الوطني شاهدة على جلال تضحياتهم.