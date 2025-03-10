قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حدث ليلا| بشرى سارة بشأن زيادة التموين خلال ساعات.. أمريكا تتجه لترحيل مؤيدي حماس.. واتحاد الكرة يستقر على اسم حكم قمة الزمالك والأهلي
ترامب: من الممكن حدوث إغلاق للحكومة الأمريكية
سعر الريال السعودي اليوم في مصر وفقا لآخر تحديثات
هل أحمر الشفاه في نهار رمضان يبطل الصيام؟.. الإفتاء: احذرنه بهذه الحالة
اقتربت من دمشق.. اتساع المواجهات بين قوات الأمن السوري وفلول النظام السابق
إذا نسيت نية الصوم في رمضان حتى طلوع الفجر.. صيامك صحيح بشرط
محلل سياسي: العراق يبدي قلقه من التوترات في سوريا ويدعو لوحدة البلاد
دعاء بعد الفجر في رمضان بأربعين ألف حسنة.. لا يعرفه كثيرون
بأوامر ترامب.. اعتقال طالب فلسطيني بجامعة كولومبيا
مذكرة تفاهم للتعاون البحثي بين الجامعات المصرية والإيطالية
إيران توجه ضربة سيبرانية لإسرائيل.. تسريب معلومات حساسة عن حاملي الأسلحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ دراسات إستراتيجية: قمة عمان تعكس قلق دول الجوار من تداعيات الوضع في سوريا

سوريا
سوريا
يوسف أيمن

أكد الدكتور حسن الدعجة، أستاذ الدراسات الاستراتيجية، أن قمة عمان التي جمعت وزراء خارجية ودفاع ومدراء مخابرات دول الجوار السوري تهدف إلى مناقشة القضايا الأمنية والعسكرية والسياسية داخل سوريا، مشيرًا إلى أن الأردن كان سباقًا في عقد اجتماعات إقليمية منذ تغيير النظام السوري في ديسمبر 2024، بهدف الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقرارها.

وأوضح الدعجة خلال مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، ببرنامج "ملف اليوم"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القمة ناقشت ملفات حساسة، مثل تهريب المخدرات والإرهاب، إلى جانب ضرورة منع تقسيم سوريا على أسس طائفية، معتبرًا أن هناك قوى إقليمية ودولية، بما في ذلك إسرائيل، لا ترغب في رؤية سوريا موحدة ومستقرة.

وأضاف أن ما حدث في الساحل السوري لا يرتبط فقط بالحوار الوطني، بل هو جزء من صراع أوسع حول مستقبل سوريا، حيث تسعى بعض الأطراف إلى فرض تقسيمات جديدة، كما شدد على أن دعوة الطائفة العلوية للعفو العام والتسوية العسكرية جاءت في إطار المصالحة الوطنية، مع التأكيد على محاسبة المتورطين في الجرائم ضد الشعب السوري.

وختم الدعجة حديثه بالقول إن الدول المجاورة لسوريا، بما فيها الأردن، تراقب الوضع عن كثب وتخشى أن تتحول سوريا إلى بؤرة فوضى جديدة تهدد أمن المنطقة بأكملها.

سوريا أستاذ دراسات استراتيجية قمة عمان حسن الدعجة القضايا الأمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة جوية تضرب البلاد بعد الموجة القاسية.. ماذا يحدث في طقس الغد؟

ظاهرة جوية تضرب البلاد بعد الموجة القاسية.. ماذا يحدث في طقس الغد؟

بأجر كامل.. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 لموظفي القطاع الخاص والحكومي

بأجر كامل .. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 لموظفي القطاع الخاص والحكومي

المهندسة الراحلة فاطمة عبد الحليم سلطان

مأساة المهندسة فاطمة وعائلتها.. ذهبوا لأداء لعمرة فماتت هي وأمها وشقيقها دخل العناية

خلال ساعات.. بشرى سارة بشأن زيادة التموين رسميًا

خلال ساعات.. بشرى سارة بشأن زيادة التموين رسميًا

المهندسة الراحلة فاطمة عبد الحليم سلطان

عمرة رمضان انتهت بكارثة للمهندسة فاطمة وأسرتها.. القصة الكاملة لآخر سفرية للسعودية

فتاة تسأل الدكتور علي جمعة

فتاة تسأل: لو حطيت صورة شخص ميت على موبايلي هل كده بيتعذب؟ علي جمعة يجيب

المهندسة فاطمة سلطان ووالدتها قبل وفاتهما

آخر صورة جمعتهما.. نهاية مأساوية للمهندسة فاطمة سلطان ووالدتها بالسعودية

آخر موعد لتحويل المجاني عبر إنستاباي.. هل يمد البنك المركزي فترة الإعفاء؟

آخر موعد لتحويل الأموال مجانًا عبر إنستاباي.. هل يمد البنك المركزي فترة الإعفاء؟

ترشيحاتنا

النميمة تبطل الصيام

هل الغيبة والنميمة في نهار رمضان تبطل الصيام؟.. احذرها وسارع بالكفارة

الميراث

توفي زوجها بعد عقد القران مباشرة.. هل للمرأة حق في الميراث؟| الإفتاء تجيب

فتاة تسأل الدكتور علي جمعة

فتاة تسأل: لو حطيت صورة شخص ميت على موبايلي هل كده بيتعذب؟ علي جمعة يجيب

بالصور

مسلسل الكابتن الحلقة 10.. نحس طاطا يفسد كتب كتاب حسام

مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن

فيديو

تامر حسني ومي عز الدين

أغلى الناس.. تامر حسني يوجه رسالة لمي عز الدين بسبب قلبي ومفتاحه‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع العمالقة بين الإبرة والمطرقة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: هل يلتئم الجرح ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الاجتهاد المتجدد: ضرورة فقهية لتجسيد المؤتلف الإسلامي الفاعل

المزيد